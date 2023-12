Cáritas invita a los cordobeses a "ponerse en el lugar" de las personas más vulnerables

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIÓCESIS DE CÓRDOBA

Con la llegada del Adviento, Cáritas Diocesana de Córdoba pone en marcha su campaña de Navidad, cuya recaudación, un año más, va destinada al programa de personas en situación de sin hogar. Bajo el lema, la entidad social de la Iglesia católica quiere llamar la atención sobre la situación de grave vulnerabilidad que están pasando muchas personas en la provincia."En el cartel de campaña, se pone el foco sobre las personas como tú, que esta Navidad no tendrán casa, personas que son invisibles a la sociedad, personas con un rostro y con una historia concreta de vida", detalla el director de Cáritas Córdoba, el montillano Salvador Ruiz Pino, quien asegura que “cada día son más los ciudadanos que necesitan ayuda y menos los que pueden prestarla debido a la pérdida de poder adquisitivo”, lo que ha provocado que “nuestros donativos se hayan visto disminuidos en un 40 por ciento en el presente año", de modo que advierte de que "con las actuales perspectivas, no podemos continuar prestando muchos de nuestros servicios como lo hacíamos hasta ahora”.Asimismo, el representante de la entidad eclesial ha destacado que “esta Navidad muchas personas no tendrán un hogar, su Navidad será muy diferente a la de la mayoría de nosotros”, y ha invitado a todos los cordobeses “a que se pongan en el lugar de las personas que más sufren, a que todos nos imaginemos cómo será la Navidad de una persona que vive en la calle o en condiciones de infravivienda, en un portal o un cajero, como será la Navidad de muchas personas con las que nos encontramos al salir de compras o volver del trabajo”, al tiempo que ha puntualizado que “son personas como tú y como yo, que están pasando un mal momento y a las que podemos ayudar colaborando económicamente con Cáritas para que tengan nuevas oportunidades de una vida mejor”.Cáritas Diocesana de Córdoba pone siempre a la persona en el centro, por eso, pese a la merma de recursos económicos “siempre vamos a estar presentes, escuchando y acompañando, marcando itinerarios y cogiendo la mano a los miles de cordobeses que llaman a nuestras puertas de acogida; por eso tu ayuda económica posibilita que las personas puedan acceder a una inclusión más rápida y efectiva” ha afirmado Salvador Ruiz.Para todas las personas que "se quieran poner en el lugar de las personas que están en situación de sin hogar" y colaborar con su proyecto, Cáritas Córdoba facilita diferentes canales para realizar donativos económicos. Así, además del número de cuenta ES11 0237 0210 3091 5651 3781, se podrán hacer aportaciones a través de Bizum (33581) y por medio de este enlace