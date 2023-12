Buzón del Lector | La Tercia de Montilla

JOSÉ ANTONIO PONFERRADA

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

se hace eco en sude un artículo del escritor y académico José Antonio Ponferrada sobre el histórico edificio de La Tercia. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Mis paisanos de Montilla, y parte del extranjero, estarán de acuerdo en que el bochornoso aspecto que hoy nos ofrece la fachada de nuestra Tercia es una indignidad. Más, tratándose de un edificio que es en la actualidad, probablemente, el mejor ejemplo de arquitectura civil en esta ciudad del vino.La Tercia fue bodega de vino en Montilla, unida a los marqueses de Priego y a los condes de la Cortina, desde el siglo XVI al XX. Edificio muy querido por los montillanos, ha albergado también los más diversos locales e industrias: tabernas, restaurantes, peñas de varia dedicación... Y fue sede de una famosa academia de enseñanza (antes de que hubiera Instituto).Quienes ya vamos teniendo una edad (...o dos) recordamos La Tercia a pelo, con su caliza amarilla vista, con las golondrinas revoloteando entre los aleros y los niños jugando por entre las elevadas columnas de la portada. Lo de pintar la fachada es un uso reciente, que hace aún más preciso el mantenimiento que, a la vista está, no se le está dando.Por todo eso, en primer lugar, quiero hacer un llamamiento para que ya, cuanto antes, se ponga fin al deficiente estado de conservación al que la desidia de unos y la inacción de otros parecen haberla condenado.Pero, pasando a mejores noticias, tengo el gusto de informarles de que, al menos desde el punto de vista de lo que sabemos acerca del pasado del noble edificio de La Tercia del Vino, sí que estamos en los mejores momentos.La cercanía del verano de 2011 debió de ser la que me animó a aceptar, agradecido, el encargo de la montillana Sociedad Filatélica y Numismática "El Pulsista" para redactar un texto con el que (según me explicaba su presidente, Pepe Pedraza , a quien tanto echamos de menos), la Sociedad compondría un efecto muy apreciado por ese gremio: el “documento filatélico” correspondiente a la XX Exposición Filatélica, Numismática y del Coleccionismo, que ocurrió en Montilla, en 2011.Por cierto que, en relación a la actualidad de nuestro paisano del siglo XVII, el médico conocido por "El Pulsista", me escribe el profesor Francisco Montes Tubío (Preceptor de los Vinos de Montilla en nuestra Cofradía del Vino y de la Viña) que "Gloria Martínez del Río, licenciada en Nedicina y en la actualidad MIR en el Hospital de Algeciras, analiza desde el punto de vista de la medicina actual los diagnósticos que hacía Francisco Solano Luque", o sea, "El Pulsista". Esto en la tesis doctoral que está elaborando y que esperamos con interés.Lo que yo no me esperaba, volviendo a nuestra Tercia, es la escasez de noticias en la bibliografía local sobre el conocidísimo edificio. No obstante, puse manos a la obra y, con la inestimable ayuda de mi padre (José Ponferrada Gómez) salí del encargo con algún éxito: en el texto resultante se cuidó especialmente la estética de las formas, los aspectos literarios. Pero en sus contenidos y como al desgaire se recogía casi todo lo que, por historia y tradición, se sabía sobre el edificio.Pasado algún tiempo, creímos interesante ampliar lo ya escrito con noticias adicionales y darlo a conocer. Pero se interpusieron otros proyectos, vino luego el covid-19... Por fin, el 21 de octubre de 2021, pude leer en sesión pública de la Real Academia de Córdoba una "edición ampliada" de aquella hojita filatélica.Luego, con algunas ilustraciones, se publicó en el Boletín número 171, de 2022, y desde hace poco está accesible en línea, mediante el Repositorio Institucional Arjona y Cubas de la Academia (la cual se fundó en 1810 y es, con más de 200 años de historia, la institución cultural más duradera de la provincia).Mi artículo titulado, en el que trato de reunir cuanto por historia y tradición conozco a propósito de este emblemático edificio es, por ahora, lo más completo que sobre él se ha escrito; por eso quiero compartirlo con ustedes, a través de este enlace El escrito está dividido en tres partes. En la primera ("Introducción") se explica el origen del texto, su creación. Pero la segunda parte ("Texto"), que reproduce la hojita filatélica de 2011, es la que recomiendo a ustedes que lean con atención. Por otra parte, la tercera (que se mantiene dentro del debido tono académico) les permitirá, cuando tengan un rato, ampliar conocimientos sobre el edificio y la tierra que lo sostiene, que fue culta y cultivada, como esperamos que lo siga siendo por muchos años.¡Que tengan felices Pascuas! ¡Y próspero; año nuevo, quiero decir!