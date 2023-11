Una fortaleza debilitada semanas después

Montilla C.F. 1 -- 1 C.D. Pinzón

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F.

El Montilla Club de Fútbol dejó escapar dos puntos ante su público en un encuentro con demasiados altibajos ante el Club Deportivo Pinzón de Palos de la Frontera. Los de Amador Saavedra “Cañas” no aprovecharon la ventaja obtenida al inicio del segundo acto y vieron cómo un tanto posterior de su rival les privaba del triunfo. Con este empate, los montillanos cortan una racha de dos victorias consecutivas en el Estadio Municipal.El encuentro comenzó sin un dominador claro. El esférico pasó de un bando a otro, siendo escasos los acercamientos a las áreas de sendos contendientes. Un centro al área de Adri Sánchez que se paseó sin ser conectado por ningún jugador visitante junto a un disparo raso de Soto a la salida de un córner que atrapó el guardameta foráneo, fueron las dos únicas acciones destacables por ambos equipos hasta la recta final del primer acto.Ya en el ocaso de la primera mitad el C.D. Pinzón tuvo la más clara en un centro por alto que provocó una falta de entendimiento entre Molero y la defensa vinícola, el esférico quedó botando dentro del área y Blas, con todo a favor, estrelló su disparo en una maraña de jugadores vinícolas que se ubicaban en el área pequeña. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.No le gustaba al técnico auriverde lo que se visualizaba sobre el terreno de juego. Fruto de ello, hasta tres cambios realizó a la vuelta de vestuarios. Álex de la Cruz, Manolete y José Aguilar reforzaban la zona ofensiva, buscando el entrenador local un giro drástico de la situación.De igual modo, Rubén Negrete movía ficha en los palermos con dos cambios. Nada más arrancar la segunda mitad, el Pinzón volvió a poner a prueba los corazones de la grada montillana en un mano a mano de Sergio ante Molero que el guardameta blocó para evitar el tanto visitante.Dicha ocasión zarandeó a los vinícolas que, en un arrebato de amor propio, fabricaron el uno a cero a los 48 minutos de juego. Los tres jugadores de refresco hilvanaban una jugada combinativa que finalizó Álex de la Cruz en el segundo palo para adelantar a los auriverdes. José Aguilar con una conducción y el posterior centro de Manolete facilitaron a de la Cruz su primer gol con la elástica auriverde tras su retorno a las filas vinícolas.El tanto daba paso a unos minutos de dominio local. Varios centros al área eran despejados con dificultad por la defensa palerma, teniendo además Luque la opción más clara en un pase de Javi Ruiz que finalizó Luque con un disparo por bajo que atajó Cristian con una gran intervención.Pese a ello, el Montilla no cerró la contienda y el C.D. Pinzón aprovechó su oportunidad a los 70 minutos de partido. Un pase entre líneas fue recogido por Miguelito dentro del área, batiendo el atacante a Molero con un lanzamiento cruzado. Un jarro de agua fría para un Montilla que perdió la noción del encuentro y tuvo momentos de más dudas que certezas durante este tramo de partido.Con todo por decidir, los montillanos fueron capaces de reaccionar y a falta de diez minutos el juego se volcó sobre la meta onubense. Moro con un disparo que no vio portería tras rematar un preciso centro de José Aguilar y varias jugadas a balón parado estuvieron cerca de volver a dar la ventaja a los montillanos, sin embargo, el gol no llegó y el encuentro concluyó con tablas en el marcador.Con 9 puntos en el casillero y en novena posición, el cuadro vinícola visitará el próximo domingo la vecina localidad de Almodóvar del Río para disputar el derbi provincial ante el plantel carbulense.Molero, Antonio Luque, Alfonso Carraña, Soto, Javi Ruiz, Luque, Javi Guerrero, Jaime, Ángel Lara y Hugo. También jugaron Moro, Álex de la Cruz, Joselu, Raúl Mesa, Manolete y José Aguilar.Cristian, Fofi, Oliva, Blas, Jiménez, Flores, Adri Sánchez, Dani Gómez, Garrocho, Ismael y Sergio. También jugaron Terán, Ordóñez, Álex Borrero, Miguelito, Tatán y Romano.Álex de la Cruz (m.48);Miguelito (m.70).Barichou Chark, Anás (Jaén). Amonestó por los locales a Soto, Alfonso Carraña, Antonio Luque, Javi Ruiz y Luque. En el bando visitante los amonestados serían Cristian, Ordóñez, Garrocho, Ismael y el segundo técnico Juan Manuel Salas.Partido correspondiente a la octava jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 500 espectadores.