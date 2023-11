Un centenar de montillanos nacidos en 1973 celebran un entrañable reencuentro en el Salón Monte Cristo

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ CLAVERO (CEDIDA)

Un centenar de montillanos nacidos en el año 1973 han celebrado este fin de semana su primer medio siglo de vida con un entrañable acto que, bajo el título de, ha tenido lugar en el Salón Monte Cristo. La iniciativa, que contó con la actuación estelar del grupo montillano Rockabanda, se prolongó hasta altas horas de la noche y, según los organizadores, "fue todo un éxito".No en vano, el evento logró reunir a antiguos alumnos y alumnas de todos los colegios de Montilla –La Asunción, Beato Juan de Ávila, Salesianos, San Francisco Solano, San Luis y San Ildefonso, Gran Capitán, Vicente Aleixandre y San José– procedentes no solo de Montilla sino desde ciudades como Ibiza, Madrid, Cuenca, Ciudad Real, Murcia, Sevilla y Cádiz, entre otras localizaciones."Fue un acto muy emotivo, pues se han revivido momentos del pasado alegres y joviales, aunque también ha habido tiempo para recordar a aquellos compañeros que ya no están entre nosotros y a los que no han podido asistir por circunstancias laborales", detalló Francisco Urbano.Durante el evento se rindió un homenaje a los organizadores de la cita: Francisco Solano Ruiz Galán, en representación del Colegio Salesiano; María Amalia García, exalumna del Colegio San Luis y San Ildefonso; y Carmen Pilar Guisado, que cursó sus estudios en el CEIP San Francisco Solano.De igual modo, también hicieron posible este encuentro Aurora Márquez y Charo Jiménez, en representación del Colegio La Asunción; Francisco Urbano (CEIP Gran Capitán); Juan Carlos Pérez (CEIP Vicente Aleixandre); María del Carmen Arrabal (CEIP Beato Juan de Ávila) y Manuel Sánchez (CEIP San José). Todos ellos consiguieron convocar a más de un centenar de personas, dando así lugar a uno de los reencuentros con más participación de los últimos años.Por último, la organización quiso agradecer la colaboración de Servicios Agrícolas García, Inmaculada Avendaño Centro de Psicología, La Bodega del Mercado Victoria, Arahi Natural Cosmetic y Óptica Gran Capitán, empresas que hicieron posible este alegre y divertido evento en el que los asistentes tuvieron ocasión de afianzar lazos y de retomar contactos perdidos, tras varias décadas sin verse.