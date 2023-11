Síndrome de Sensibilidad Central: un trastorno que abarca enfermedades como la fibromialgia y la fatiga crónica

Quirónsalud en Andalucía

Sobre Quirónsalud

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA

El Síndrome de Sensibilidad Central es un trastorno que abarca enfermedades tan prevalentes e incapacitantes como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica o el síndrome de sensibilidad química múltiple, un cuadro clínico rodeado por mitos y falsas creencias que es preciso aclarar, según ha indicado el doctor Manuel Romero jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Quirónsalud Córdoba , que ha presentado su libro, en el que profundiza en esta patología.El doctor Romero, que estuvo acompañado en la presentación de su libro por el director gerente y el director médico del Hospital Quirónsalud Córdoba, Luis Luengo y Rafael Cuenca, respectivamente, ha explicado que este síndrome es una entidad médica aún poco conocida tanto para profesionales sanitarios como para pacientes, aunque cada vez afecta a más personas. El especialista presenta una visión integral del síndrome, definido por un conjunto de enfermedades crónicas, que se caracteriza por manifestaciones clínicas diversas, pero sin que se aprecie un daño estructural ni lesión identificable.El autor desmitifica el Síndrome de Sensibilidad Central y arroja luz sobre síntomas como el dolor generalizado, la fatiga sin causa aparente y otras manifestaciones médicas aún no completamente comprendidas, así como acerca de los principales mecanismos fisiopatológicos que producen los síntomas, y el abordaje del paciente que lo sufre.Además, el doctor Romero destaca la importancia de considerar la dimensión emocional en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes y cómo esto puede ayudar a abordar la complejidad del síndrome y de las enfermedades que lo integran, especialmente de la fibromialgia.En este sentido, ha señalado que en los últimos años “ha aumentado la atención de pacientes que presentan síntomas que no están directamente relacionados con sus lesiones. Estas personas han pasado por múltiples consultas médicas y sienten que no se les comprende ni atiende adecuadamente”. Como especialista en Reumatología, “me ocupo de enfermedades que afectan al sistema musculoesquelético y al tejido conectivo”, la mayoría de estas enfermedades tiene una causa desconocida, pero suelen tener una base autoinmune, inflamatoria o degenerativa.Sin embargo, hay pacientes que presentan síntomas no relacionados directamente con su enfermedad de base, que acuden a consulta con dolor generalizado como síntoma principal, acompañado en ocasiones de otros síntomas como cansancio, insomnio, tristeza, ansiedad y manifestaciones vegetativas como temblores y escalofríos. En la mayoría de los casos “no encontramos lesiones o alteraciones estructurales que justifiquen sus síntomas, pero no debemos reducir las manifestaciones clínicas de una persona únicamente a lesiones orgánicas, ya sean mecánicas o inflamatorias”, ha destacado el doctor. La concepción del ser humano debe ser integral, “teniendo en cuenta no sólo las estructuras como tejidos, ligamentos, cartílagos, huesos y fluidos, sino también la dimensión emocional, que a menudo escapa al empirismo científico, pero no deja de ser verdadera”, ha insistido.Así, este manual sobre Síndrome de Sensibilidad Central, dirigido no sólo a médicos y especialistas, sino también a pacientes y público en general, tiene como objetivo contribuir al avance en su comprensión y enfoque terapéutico, ofreciendo una visión integral e intentando desentrañar el oriente incierto de un amplio espectro de síntomas, como el dolor generalizado, la fatiga sin causa aparente y otras manifestaciones “que hasta ahora han permanecido en la nebulosa de lo desconocido”, según el doctor Romero.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 59 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.