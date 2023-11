Montilla despide octubre con 1.607 vecinos sin empleo

El número de parados crece un 1,04% en Andalucía

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Montilla cerró el pasado mes de octubre con 18 personas menos en las listas del paro. Según el último informe del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la localidad cuenta en la actualidad con 1.607 personas paradas registradas, un 1,11 por ciento menos que en septiembre.De las 1.607 personas sin empleo que se registran actualmente en Montilla, 517 son hombres y 1.090 son mujeres. A su vez, la cifra del paro en el municipio se ha visto reducida en el último año en un 2,84 por ciento, pasando de las 1.654 personas paradas registradas que se contabilizaban en octubre de 2022 a las 1.607 que se computan ahora.Por otro lado, en lo que a demandantes de empleo se refiere –un ítem que incluye tanto a quienes asisten a cursos de formación como a quienes están cobrando el subsidio agrario–, Montilla contabilizó en octubre a un total de 3.138 vecinos, quince más que en el mes de septiembre.A nivel provincial, el desempleo descendió en un 0,30 por ciento, lo que significa que Córdoba cuenta en la actualidad con 63.450 personas paradas registradas, mientras que la cifra de demandantes de empleo asciende a 118.148 al finalizar octubre.La secretaria de Empleo de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba, Ana Belén Acaiña, valoró positivamente la bajada del paro en la provincia en 190 personas, según los datos del Servicio de Empleo Público (SEPE), y afirmó que "estos datos demuestran que, a pesar de la situación inflacionista y de la ralentización del crecimiento de la economía, la reforma laboral está teniendo un efecto positivo sobre el mercado laboral". Aún así, remarcó que “hay que seguir implementando medidas que favorezcan el acceso al empleo de colectivos con más dificultades como las mujeres, personas mayores de 50 años y paradas de larga duración”.“El mercado laboral no ha cambiado en su esencia, seguimos dependiendo de los mismos sectores productivos y de la estacionalidad de los mismos y los presupuestos de la Junta para 2024, como ya ha ocurrido en ejercicios a anteriores, no van a suponer el impulso a la industrialización que la provincia de Córdoba necesita para generar empleo de calidad y mucho más estable”, apuntó la responsable de CCOO, quien insistió en que “las mejores cifras de empleo que venimos registrando no serían las mismas sin la reforma laboral, que ha permitido aflorar mucha contratación temporal que realmente estaba cubriendo puestos estructurales”.El paro se incrementó en Andalucía en 7.401 personas (1,04%) en el mes de octubre, un aumento del que es responsable el sector servicios, que aporta el 90% de los nuevos desempleados. Con este registro, el número de parados en la comunidad se sitúa en 719.605 personas, según los datos publicados.Esta subida es previsible, ya que en el mes de octubre siempre aumenta el desempleo en Andalucía en toda la serie histórica comparable, salvo el año pasado, en el que registró un descenso motivado por un ajuste administrativo que realizó el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para encuadrar a los fijos discontinuos.A pesar del incremento, debido a la finalización definitiva de las contrataciones de verano, y de forma excepcional por las consecuencias de la sequía, esta es la menor subida que se registra en un mes de octubre en los últimos quince años, de manera que el número de parados se sitúa en niveles similares a los de 2008. En España, el incremento fue de 36.936 personas (1,36%).En los últimos doce meses, el paro bajó en Andalucía en 40.941 personas (-5,38%), encadenando treinta meses consecutivos de descenso. La comunidad autónoma andaluza registra nuevamente la mayor bajada en términos absolutos en España, donde el desempleo disminuyó en 155.488 personas (-5,33%) y aporta uno de cada cuatro desempleados menos a nivel nacional.A pesar del incremento mensual, el paro descendió en la construcción (-0,44%). El aumento está protagonizado por el sector servicios que, con un incremento de 6.946 desempleados (1,43%), aporta el 90% de la subida. Junto a los servicios, también se produjo un aumento en la industria (0,74%), el colectivo sin empleo anterior (0,44%) y la agricultura (0,18%).