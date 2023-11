La campaña de aceite de oliva comienza en la provincia con una previsión de cosecha similar a la del 2022

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La provincia de Córdoba ha iniciado ya la recolección de aceituna para aceite de oliva, una campaña que la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja Córdoba) prevé "igual de escasa" que el pasado año, cuando se molturaron 142.554 toneladas.El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, explicó que la mayoría de las cooperativas y almazaras de la provincia están abriendo la recepción de aceituna para molino y, "aunque todavía el ritmo de recogida no es muy alto, empiezan a entrar ya las primeras aceitunas".Según la organización agraria, "la sequía padecida durante todo el año y las altas temperaturas en plena época de floración han marcado la escasa producción que se obtendrá en esta campaña que empieza ahora". En opinión de Fernández de Mesa, "únicamente podrán finalizar la maduración de la aceituna de una forma más natural, con menos estrés, algunos árboles de secano muy buenos y los olivares que se hayan podido regar, que son muy pocos, debido a las restricciones de riego que ha habido".De este modo, aunque la lluvia de las últimas semanas es bienvenida de forma general, llegan algo tarde para el olivo para favorecer la lipogénesis, que es el proceso mediante el cual el olivo produce el aceite en la aceituna. "Este proceso se lleva fundamentalmente desde septiembre a noviembre, aunque los meses clave son septiembre y octubre", recordó Fernández de Mesa, quien reconoció que "la sequía y las altas temperaturas han acelerado el ciclo de maduración de fruto", por lo que "el agua ha llegado tarde y no favorecerá la creación de aceite".En definitiva, el presidente de Asaja indicó que “la falta de aceite seguirá siendo la tónica para esta campaña” y, aunque ahora los precios de los aceites se están manteniendo, "hay que lamentar que no han bajado los precios de los insumos como los abonos, gasóleo, mano de obra o los fitosanitarios, de los que, además, cada vez hay menos productos autorizados en comparación con otros países".Según el aforo publicado por la Junta de Andalucía para esta campaña, Córdoba produciría 143.000 toneladas de aceite correspondientes a 751.000 kilos de aceitunas con un rendimiento de un 19 por ciento. La producción de aceite sería un 48,3 por ciento menos que la media de las últimas cinco campañas.