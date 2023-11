El equilibrio parece imposible

Montilla Club de Fútbol 2 -- 2 Castilleja Club de Fútbol

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla Club de Fútbol sigue sin conocer la victoria en este mes de noviembre. En una contienda llena de emoción y donde se vio a un plantel auriverde con mayor caudal ofensivo que en anteriores semanas, un penalti y posteriormente un error defensivo lastraron a los montillanos ante el Castilleja Club de Fútbol. De igual modo, la falta de pegada en los metros finales –el cuadro auriverde erró más de media docena de ocasiones claras– sigue haciendo al plantel de Amador Saavedra “Cañas” equipo de zona de descenso una semana más.El encuentro se inició con un Montilla activo, presionando la salida de balón de su rival. Fruto de ello, los montillanos se ponían por delante a los cinco minutos. Un error de Francis, defensa visitante, permitió que el esférico cayera dentro del área en los pies de José Aguilar, definiendo el atacante con una sutil vaselina ante la salida del cancerbero. Era el uno a cero. La alegría se apoderó de la parroquia vinícola, sabedora de la necesidad de puntos de los suyos.Tras el gol, el Montilla continuó merodeando la meta foránea. Luque entrelíneas habilitó a Álex de la Cruz para que el extremo, con un centro-chut por bajo, provocase las dudas entre la defensa castillejana que vio como el esférico se paseó por el área chica sin un rematador local.Posteriormente, Manolete en una jugada personal realizó un lanzamiento que blocó por bajo el cancerbero. Las ocasiones se sucedieron a lo largo de los minutos, teniendo Luque un esférico en boca de gol que no supo definir con todo a favor.Pese a las opciones en ataque, el Montilla no amplió su ventaja y dejaba vivo a un Castilleja que tuvo su primera oportunidad a los 22 minutos de juego en una volea de Edu que Molero despejó con una gran intervención. Pasado el ecuador del primer acto, los pupilos de Amador Saavedra volvieron a tomar las riendas ofensivas y Luque, tras un pase picado de Álex de la Cruz, tuvo una nueva ocasión; sin embargo, la defensa blocó el disparo.Instantes después, Joselu volvió a intentarlo para los montillanos con un lanzamiento que atrapó el guardameta en dos tiempos. Ya en la recta final, un despeje de Alfonso Carraña concluyó con una contra que no obtuvo recompensa al realizar Álex de la Cruz un tiro que no pudo ver portería.Cuando todo hacía pensar que el marcador no sufriría nuevas variaciones antes del descanso, el Montilla vio como todo su buen hacer moría en la orilla tras un penalti cometido por Alfonso Carraña por una mano dentro del área. La pena máxima la transformó Edu, igualando la contienda y señalando el colegiado el camino a vestuarios justo después.Tras el descanso, los montillanos tomaron el control, de nuevo, con varias acciones ofensivas desde el costado derecho, afluente continuo de juego para el cuadro auriverde con Manolete y Álex de la Cruz como protagonistas. De igual modo, el Castilleja también tuvo sus opciones a la contra, destacando una galopada de Edu que en el mano a mano con Molero cayó dentro del área, no viendo acción punible el colegiado.Instantes después, Manolete puso un esférico medido a José Aguilar y éste, con todo a favor, erró en su definición. Posterior a esta ocasión local, el equipo visitante cambió la dinámica del partido y levantó el vuelo. A raíz de ello, llegaron varios acercamientos a la meta montillana, destacando el gol que ponía el uno a dos en el marcador.La pasividad defensiva en un pase entrelíneas permitió a Hugo plantarse ante Molero y batir al cancerbero con un leve toque al esférico. Corría el minuto 75 de juego. El partido daba un giro de 180 grados que el Montilla, al menos, supo gestionar y mantener la paciencia suficiente para que Ángel Lara, con un remate de cabeza, mandara el esférico al fondo de las mallas al interceptar un preciso centro de Maleno en una falta. Era el empate a dos a los 86 minutos y con todo por decidir, los montillanos se volcaron sobre la meta visitante.Entre medias, Alfonso Carraña era expulsado por roja directa. La fe no fue suficiente y el empate final dejaba con un sabor agridulce a un Montilla que la próxima jornada volverá a jugar en el Estadio Municipal, a las 12.30 horas del domingo, ante la U.D. Los Barrios.Molero, Antonio Luque, Alfonso Carraña, Soto, Javi Ruiz, Luque, Álex de la Cruz, Joselu, Ángel Lara, Manolete y José Aguilar. También jugaron Jaime, Moro, Javi Guerrero, José Carraña y Maleno.Pablo, Conde, Tejero, Francis, Recio, Samore, Enrique, Hugo, León, Said y Edu. También jugaron Alfonso, Antonio, Yamato, Arcos y Toni.José Aguilar (m.5);Edu, de penalti (m.48);Hugo (m.76);Ángel Lara (m.86).Gómez Liébana, Javier (Jaén). Amonestó por los locales a Manolete, Ángel Lara, Jaime y Álex de la Cruz. En el bando visitante mostró cartulina amarilla a Tejero. El colegiado expulsó por roja directa (m.92), al jugador local Alfonso Carraña.Partido correspondiente a la décima jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 500 espectadores.