Aumenta un 24% el número de mujeres con protección policial activa en los municipios de la Campiña Sur

El presidente de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz, dio ayer a conocer los datos sobre violencia de género que el Centro de Información a la Mujer (CIM) de la entidad supramunicipal ha registrado en los diez municipios a los que presta su servicio.Según el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) , este año son 57 las mujeres que necesitan protección policial activa, lo que supone un aumento del 24 por ciento con respecto al año pasado. De esa cifra, 24 corresponden a Aguilar de la Frontera; 14 a Fernán Núñez; cuatro a La Rambla; cinco a Santaella; cuatro a Montemayor; cinco a Moriles y una a Monturque.Por ello, el presidente de la entidad supramunicipal defendió la necesidad de "alzar la voz con decisión y trasladar a Administraciones superiores que nos apoyen y que no se dude en trabajar por frenar esta lacra, ayudar a las víctimas y educar a la juventud, porque la realidad que existe no es como para mirar hacia otro lado".El también alcalde de Montalbán detalló que, a fecha 31 de octubre, el Centro de Información a la Mujer Campiña Sur ha realizado 912 asistencias a mujeres, de las cuales, 64 han acudido al centro por primera vez, suponiendo un aumento de más del 10 por ciento con respecto al pasado año, “lo que demuestra la necesidad del mantenimiento y continuidad del mismo, ya que la ciudadanía, las distintas instituciones y organismos lo recomiendan y derivan a mujeres que necesitan de los servicios que presta”.Además, las asistencias de dichas mujeres han generado un total de 2.800 consultas, de las cuales, más de un millar son de naturaleza jurídica y responden, principalmente, a temas relacionados con el derecho de familia, como crisis de pareja, guardia y custodia, separación, divorcio, incumplimiento del régimen de visitas e impago de pensiones, “siendo, en concreto 193 las consultas atendidas este año por violencia de género, lo que supone un 60 por ciento más que el año pasado”, señaló Miguel Ruz.En cuanto al servicio de Psicología que presta el CIM Campiña Sur, el número de consultas también ha aumentado, ya que se han abierto 65 historias nuevas, destacando la subida en la demanda de los municipios de Fernán Núñez, Montemayor y Santaella.En dichas consultas, se ha proporcionado evaluación, asesoramiento e intervención psicoterapéutica individualizada a mujeres víctimas de violencia de género, mujeres en proceso de ruptura o aquellas que presentan malestar emocional difuso y se presuma que proviene de su condición de mujer y por una condición no reconocida de violencia de género.El presidente de la Mancomunidad ofreció estos datos en un acto de convivencia celebrado en La Rambla, donde estuvo acompañado por la Asesora de Programas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Córdoba, Rosario Alarcón; la delegada de Empleo de la Junta de Andalucía, María Dolores Gálvez; alcaldes y alcaldesas de la comarca y más 150 mujeres de la comarca.En el transcurso de este acto también se dio lectura al, se guardó un minuto de silencio por las víctimas y la Asociación Diverso Teatro representó la obra, basado en el libro, de Eve Ensler.