Rafael Soto | Una defensa del Estado

RAFAEL SOTO

En el(1848), Karl Marx propone diez medidas básicas para imponer el socialismo en los “países avanzados”. La quinta implica la centralización del crédito en el Estado; la sexta, la nacionalización de los transportes; la séptima, la ampliación de fábricas nacionales.Se podrá estar de acuerdo o no, en su totalidad o en parte, con el. Sin embargo, es la base que toda persona que se considere de izquierdas debe leer. Y, desde luego, cualquier izquierdista del mundo defiende al Estado como instrumento para la transformación social, desde el comunista más cerril hasta el socialdemócrata más moderado. El único lugar donde esta regla de tres no se cumple es España.La dictadura franquista confundió las ideas de más de un despistado y, por ello, nos encontramos con el disparate que supone encontrar políticos de izquierdas defendiendo las entidades supranacionales y los nacionalismos. No entramos ya en la aberración que supone defender que el Partido Nacionalista Vasco sea un partido progresista…En las manos adecuadas, un Estado es una herramienta poderosa para favorecer el tan ansiado Estado del Bienestar. ‘Estado’, que no ‘Plurinacionalidades del Bienestar’, ‘Feudos del Bienestar’ o ‘Naciones del Bienestar’. Se trata de un Estado capaz de invertir mucho y, a la vez, recaudar mediante impuestos progresivos. Pero, en ningún caso, una barra libre.Se puede debatir un modelo más o menos descentralizado –es nuestro mayor desencuentro con los modelos más jacobinos, que ahogan la identidad de los pueblos–, pero su unidad operativa es la garantía frente al feudo. Tiene el monopolio de la fuerza, debe tenerla, porque la alternativa son los señores territoriales y las mafias.Las competencias centrales de un país tienen que estar en manos del Estado para no vivir las barbaridades que estamos viviendo desde la Transición. Si toda la energía que utilizamos en luchar entre nosotros la usáramos para competir con nuestros socios europeos, no me cabe duda de que seríamos la primera potencia europea.Se pueden respetar identidades y lenguas sin necesidad de pisotear lo que beneficia a la ciudadanía. Tal y como está planteada, la barra libre autonómica está destrozando el único instrumento para la transformación social. Sin ir más lejos, en el Ideal andaluz, Blas Infante aspira a que los pueblos de España compitan por ser la “punta de lanza” del país o, en todo caso, un país de países. En ningún caso habla de beneficiarse de ella o mangonearla.Nuevos y viejos, todos los partidos del Régimen del 78 están destrozando el Estado del Bienestar. La derecha, reduciéndola con mano dura. La pseudoizquierda, haciendo lo propio con mano blanda y comerciando con lo que es de todos por el interés de unos pocos.El Estado Español está en venta, y nosotros con ello. De fondo, izquierdistas de camiseta y gorra aplaudiendo su pérdida de derechos y libertades. Lamentable.