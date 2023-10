UGT y CCOO se concentran en Córdoba por el accidente que se cobró la vida de un electricista montillano

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

CCOO y UGT se han concentrado esta mañana en la Plaza de Las Tendillas de la capital para rendir un homenaje al último trabajador fallecido en la provincia de Córdoba, en este caso Miguel Ángel Sastre García, un electricista montillano de 37 años que falleció mientras realizaba sus labores en las instalaciones de la empresa Secaderos de Biomasa de Puente Genil.En un manifiesto leído al comienzo del acto, ambos sindicatos han mostrado su pesar a la familia y allegados de la víctima y han alertado sobre el alto nivel de siniestralidad en accidentes laborales en la provincia de Córdoba. En concreto, señalaron que, si hasta la fecha de este año los fallecidos son catorce, a lo largo de todo el pasado 2022 esta cifra se elevó hasta los 22 fallecimientos.Asimismo, señalaron en este manifiesto que “todos los accidentes laborales son producto de causas objetivas, no fruto del azar y, por tanto, son totalmente cuantificables”. Del mismo modo, exigieron el cumplimiento íntegro de la Ley de Prevención, “incluidos los autónomos”, para los que solicitaron una dotación presupuestaria que cubra los gastos de esta formación, así como mejoras que faciliten las circunstancias derivadas de una baja por enfermedad. El manifiesto concluye con una sentencia de ambos sindicatos, “contra la siniestralidad laboral, tolerancia cero”.El secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, mostró la preocupación de los sindicatos por la situación de los trabajadores autónomos ya que, “precisamente, gran parte de los accidentes mortales que hemos tenido en la provincia este año han sido autónomos”, señaló, y pidió que las condiciones de estos trabajadores “se asemejen a las del resto de trabajadores cuando sufren una baja laboral”, ya que, indicó, “en muchas ocasiones estos trabajadores, por depender de sí mismos, al tener algún síntoma de enfermedad continúan trabajando poniendo en riesgo su vida”. Igualmente, insistió en el estrés laboral como posible detonante de muchos accidentes en el caso de los trabajadores autónomos “con consecuencias como infartos o ictus”.El secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, señaló que "Córdoba sigue liderando las cifras de siniestralidad en Andalucía, sobre todo las cifras de muertes. Cierto es que las últimas cifras que dan las últimas estadísticas pueden parecer a priori que van mejor, porque hay una bajada de cerca del 6 por ciento de los accidentes laborales con baja, sin embargo, observamos que los accidentes graves suben casi un 35 por ciento y las muertes más de un 18 por ciento. Con estas cifras no podemos quedarnos callados" porque "un trabajo que sea peligroso no significa que sea inseguro".El secretario de UGT recordó la campañaque, subrayó, “no se trata de una iniciativa de la Junta de Andalucía, sino que parte de estos dos sindicatos y la propia patronal, y que tiene fecha de lanzamiento el próximo 14 de marzo, Día Europeo de la Prevención Cardiovascular”.Sarmiento, que volvió a lamentar el último fallecimiento del trabajador autónomo de Puente Genil, señaló que el número de víctimas del año pasado por estas fechas era la misma que la que se da en el presente año hasta el momento, y alertó de la necesidad de mantener las normas de Prevención para “evitar la terrible cifra final del pasado año y deseando que ningún nuevo accidente se tenga que lamentar”.El responsable de CCOO recordó que "el 1 de agosto se firmó el Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral en Andalucía y la primera medida que contempla es crear un mapa de siniestralidad en Andalucía y a fecha de hoy no está hecho cuando tenía que estar terminado en septiembre y es sobre el que van a pivotar todas las acciones preventivas para erradicar la siniestralidad laboral en Andalucía; si ese mapa no está hecho, podemos decir que para poco o nada sirve el plan de choque". Ambos sindicatos agradecieron la presencia y apoyo en la concentración de AVAELA y la AUGC.