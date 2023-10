Ademo traslada a la Junta de Andalucía sus iniciativas para potenciar los sectores agrícola y agroalimentario

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

Potenciar los sectores agrícola y agroalimentario de Montilla, así como la industria tonelera. Ese es uno de los objetivos que la Unión de Empresarios (Ademo) ha trasladado al delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco Ramón Acosta, quien se comprometió a "sentar las bases" de una "futura y estrecha colaboración" con el colectivo.Además de trasladar al titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural el compromiso de Ademo de trabajar conjuntamente para que el colectivo empresarial pueda convertirse en "cadena transmisora" entre la Administración autonómica y los sectores de la agricultura y del desarrollo rural no solo de Montilla sino, también, de toda la comarca, los representantes de la Unión de Empresarios defendieron la necesidad de "simplificar los trámites administrativos" en materia de solicitud de ayudas, acceso a normativa, contrataciones de personal, trazabilidad de productos o adquisición de maquinaria agrícola."Todavía no somos conscientes del todo del enorme potencial que tienen el campo y la agricultura", resaltó el vocal de Agricultura y Servicios Agrícolas de Ademo, Antonio García, quien defendió la necesidad de ofrecer "más formación y divulgación para dignificar este trabajo" y para que el campo "se reconozca como un trabajo profesional y digno, con una formación cualificada".Al respecto, el delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural reconoció que "es de vital importancia el relevo generacional en el sector agrícola", por lo que impulsar una "formación reglada" para quienes se incorporen al sector pero, también, para los que ya trabajan en el mismo, "contribuiría a mejorar el reconocimiento del producto que se está trabajando".Otro de los puntos que se abordaron durante la reunión fue la problemática que se deriva de la Ley de la Cadena Alimentaria que, a juicio de Francisco Robles, vocal del sector agroalimentario de Ademo, "genera una enorme tensión de liquidez entre las industrias agroalimentarias".De igual modo, Francisco Robles también trasladó al delegado de Agricultura la "preocupación generalizada" ante la falta de derechos de plantación para el viñedo en la zona Montilla-Moriles, de ahí que hiciera hincapié en la importancia de "unir fuerzas con otras asociaciones de la comarca y con otros organismos afectados para tener más peso y que esta reivindicación pueda ser tenida en cuenta".En este sentido, el gerente de Bodegas Robles, santo y seña de la producción ecológica en Andalucía y referente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, explicó que “el objetivo de Ademo no es actuar solo en Montilla, sino implicar a todos los municipios de la comarca para poder trabajar por un objetivo común”.Otra de las cuestiones que se abordaron durante el encuentro con el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía fue la importancia que está adquiriendo el sector de la tonelería y la influencia positiva que está ejerciendo sobre la vid y el vino, "ya que el crecimiento exponencial de envinado está generando una gran demanda de los vinos de Montilla Moriles", tal y como subrayó Rafael Cabello, máximo responsable de Casknolia y gerente de la Ruta del Vino Montilla-Moriles "Debemos trabajar en la elaboración de un plan sectorial para fomentar la tonelería, ya que se trata de un sector con un gran potencial pero que, actualmente, no tiene la capacidad suficiente para producir todo lo que se está demandando por parte de los mercados internacionales", reconoció el empresario montillano que, el pasado mes de marzo, recogió en Londres el Global Icon of Whisky: Best Cooperage (equivalente a la consideración de Mejor Tonelería del Mundo), de manos del jurado de, la publicación especializada más importante del sector del whisky.