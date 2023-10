La Junta implantará una nueva ruta de transporte a la demanda para conectar Montilla con La Rambla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha decidido implantar una nueva ruta de transporte a la demanda para conectar Montilla con La Rambla. La medida se enmarca en el programa Andalucía Rural Conectada y pretende atender las necesidades de movilidad de las zonas rurales de la provincia de Córdoba.Según avanzó la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Carmen Granados, la licitación de las once nuevas rutas de transporte a la demanda roza prácticamente los 190.000 euros y los licitadores deben contar con algún tipo de autorización de transporte interurbano de viajeros por carretera de la clase VT (vehículo turismo taxi), VTC (vehículo turismo de alquiler con conductor) o VD (vehículo autobús), en vigor y válida para el ámbito de la prestación del servicio.Este servicio atiende en su mayoría a municipios de menos de 5.000 habitantes que carecían de un servicio de transporte público de garantías y que, ahora, sus vecinos cuentan con una manera de llegar a núcleos de población mayores para ir a una sede administrativa, judicial o asistencial, como es el caso del Hospital Comarcal de Montilla o el Palacio de Justicia.En concreto, las once nuevas rutas son Fuente Obejuna-Peñarroya-Pueblonuevo-Pozoblanco; Belmez- Villanueva del Rey-Espiel-Pozoblanco; El Cañuelo-El Esparragal- Zagrilla Baja- Zagrilla-Alta- Cabra; Bujalance_Montoro; Llanos del Espinar-Nueva Carteya- Cabra; Adamuz-Algallarín- Montoro; Valenzuela-Baena; Fuente Palmera-Palma del Rio; Fuente Carreteros-Palma del Rio; Hornachuelos-Palma del Rio y La Rambla-Montilla.La delegada de Fomento indicó que el Gobierno andaluz apostó por el programacon “el firme propósito de que ningún pueblo quedara desconectado” y, a la luz de los buenos datos cosechados, el objetivo “es seguir creciendo para atender a un mayor número de municipios”.Granados recordó que “el Gobierno de Juanma Moreno se encontró con que existían dificultades de transporte y en algunos casos la inexistencia de conexión entre municipios pequeños, con los más grandes “, por lo que se puso en marcha el programacomo proyecto piloto, “con el objetivo de que ningún pueblo quedase desconectado con unos servicios básicos y luchar de este modo contra la despoblación, ya que entre las necesidades que deben cubrirse, se encuentra la movilidad de los vecinos, sin olvidar la importancia de ayudar a las personas mayores o que no disponen de vehículos para los desplazamientos”.Para hacer uso de este transporte, existe ungratuito que ofrece el servicio de información y reservas, de forma que los usuarios pueden llamar por teléfono y cerrar el servicio con un mínimo de 24 horas de antelación.se configura como un servicio público de transporte regular a la demanda.