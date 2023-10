La Asociación Provincial de Museos Locales insiste en modificar la ley que regula los depósitos arqueológicos

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba, que agrupa a 32 instituciones museísticas de toda la geografía cordobesa, ha vuelto a reclamar a la Junta de Andalucía la modificación de la legislación que, desde el año 2005, regula los depósitos de materiales arqueológicos y paleontológicos en estos enclaves de carácter cultural.La propuesta que la entidad remitió el pasado mes de marzo a todos los ayuntamientos cordobeses con museos locales inscritos en el Registro Andaluz de Museos, y que cuentan con fondos arqueológicos o paleontológicos, fue "bien acogida por la mayoría de ellos", según desveló el propio colectivo.Según el colectivo que preside Daniel Botella Ortega, el objetivo de esta iniciativa no era otro que el de conseguir que cada museo local inscrito en el Registro Andaluz de Museos "sea receptor directo de este tipo de bienes, procedentes de su territorio más inmediato", ya que, "en la mayoría de las ocasiones, proceden de intervenciones arqueológicas regladas que han sido sufragadas por las propias arcas municipales"."Hasta el momento y tras las medidas de simplificación recogidas en el Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, cualquier museo local podía solicitar el depósito temporal de estas piezas por cinco años", recalcaban desde la asociación, aunque advertían de que este material "tiene que depositarse previamente por los directores respectivos en el Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba, en el plazo de dos meses desde que se ha concluido cada actuación arqueológica", lo que, a juicio del colectivo, exige "un traslado innecesario" que "puede afectar a la preservación y conservación de estos bienes".Para la Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba, la interpretación que la Junta de Andalucía hace de la legislación vigente "altera los principios generales de vertebración administrativa y territorial" y dificulta el fomento de los museos locales".Tanto en sesión plenaria o por adhesión directa, los ayuntamientos de Almedinilla, Cabra, Carcabuey, Baena, Cañete de las Torres, Fuente Tójar, La Rambla, Montemayor, Montilla, Nueva Carteya, Obejo, Priego de Córdoba, Puente Genil, Santaella, Villa del Río, Villanueva de Córdoba y Villaralto han ido aprobando la propuesta de la Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba."En la mayoría de los casos, la aprobación de nuestra propuesta se ha hecho por unanimidad, ya que la situación de los fondos es un problema que no entiende de partidos políticos, pero sí de voluntades políticas directas", recalcan desde el colectivo, para aclarar que los ayuntamientos de Monturque, Belmez, Doña Mencía o Palma del Río están aun a la espera de adherirse a la iniciativa."Todos estos municipios han reconocido que existe un serio problema con estos bienes demaniales y reclaman un cambio en la legislación que permita su ingreso y exposición pública en los museos que gestionan y que fueron autorizados en su día por la Junta de Andalucía", añade la Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba.Los acuerdos adoptados por los diferentes ayuntamientos han sido remitidos tanto a la propia Asociación Provincial de Museos Locales, como a la Delegación Territorial de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba o bien directamente a la sede central en Sevilla."Tras una primera toma de contacto con el delegado territorial el 15 de marzo de este año, en la que se nos informó de una actitud, por parte de los servicios centrales, a favor de dicho cambio, a día de hoy no tenemos información alguna respecto a dicha petición", afirman desde el colectivo, cuyos responsables temen que "este silencio administrativo perdure en el tiempo", ya que "estas demandas llevan planteándose desde 2007 por los museos locales" de la Asociación y, hasta la fecha, la situación no ha variado.De este modo, el colectivo resalta que los museos locales se erigen como "nuestra legislación andaluza sobre patrimonio y museos, con unos principios muy bellos y utópicos a día de hoy, aplican el rodillo de la realidad opuesta a esa utopía, entre la que se encuentra el fomento de los museos y el patrimonio local en su propio territorio"."Se aplica la centralidad más dura y retrógrada sobre la realidad museológica y patrimonial de cada pueblo y ciudad en Andalucía y, sobre todo, en la provincia de Córdoba", añaden desde la asociación, toda vez que sostienen que "nadie discute la propiedad de este tipo de bienes, que por ley son demaniales y pertenecen a la Junta de Andalucía: lo que se plantea desde nuestra asociación es que ya que se nos exigen unos estándares de calidad y de servicios a cada museo local, también podamos disfrutar de nuestra historia y de nuestro patrimonio material, salvando los atisbos de centralidad trasnochada y de sobreproteccionismo entre diversas Administraciones".