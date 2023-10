El Regimiento Acorazado “Córdoba” 10 concede el título de "soldado honorífico" a Carmen Jiménez-Alfaro

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

María del Carmen Jiménez-Alfaro y Salas, condesa de Prado Castellano e Hija Adoptiva de Montilla desde el 13 de diciembre de 2017 , ha recibido el título de "soldado honorífico" del Regimiento Acorazado “Córdoba” 10, durante el transcurso de una parada militar celebrada en la Base de Cerro Muriano y presidida por el general jefe de la Brigada "Guzmán el Bueno" X, Ignacio Olazábal Elorz.María del Carmen Jiménez-Alfaro y Salas ha mantenido un contacto muy estrecho con el Regimiento Acorazado “Córdoba” 10 desde 2006 y, a lo largo de estos años, "siempre ha manifestado su amor por la milicia", tal y como reconoció el coronel jefe del Regimiento Acorazado “Córdoba” 10, José Miguel Fernández Romero, quien resaltó "su permanente predisposición a apoyar las actividades del Regimiento, especialmente en la localidad de Montilla" y "su generosidad con la unidad y, en particular, en lo referente al Arma de Caballería".Por todo ello, el coronel Fernández Romero le hizo entrega del diploma acreditativo de este título honorífico y de la boina negra, distintivo y seña de identidad de la Brigada “Guzmán el Bueno” X, que representa el espíritu de unidad acorazada y mecanizada que atesora. María del Carmen Jiménez-Alfaro y Salas estuvo acompañada por el historiador montillano Antonio Luis Jiménez Barranco, que también mantiene una relación muy estrecha con el Regimiento Acorazado “Córdoba” 10.Durante la ceremonia, el coronel Fernández dirigió una alocución a los presentes en la que destacó los valores de “heroísmo y servicio a España demostrado por los componentes del regimiento que con sus actuaciones se han hecho acreedores de las distinciones que se han impuesto y conmemorado y del compromiso acreditado a lo largo de casi veinte años por María del Carmen Jiménez-Alfaro y Salas para con el Regimiento, apoyándolo de forma desinteresada, que le ha hecho valer el título de Soldado Honorífico".Nacida el 4 de diciembre de 1934 en Sevilla, donde estaba destinado su padre como oficial de Caballería –el primer montillano que participó en unos Juegos Olímpicos–, por vía materna es nieta del médico, académico y político montillano José Salas y Vaca (1877-1933), de ahí que desde su infancia haya estado muy vinculada a Montilla, especialmente desde que su madre, Magdalena Salas y García de Zúñiga, heredó la finca La Retamosa, que ha frecuentado habitualmente.En 1966, María del Carmen Jiménez-Alfaro contrajo matrimonio con Miguel Ángel de Cárdenas y Osuna, fallecido en febrero de 2017, un reconocido ganadero de caballos de pura raza española natural de Écija, ciudad en la que situaron su residencia habitual, lo que le ha permitido mantener vivos sus lazos con la localidad de la Campiña Sur.Desde la muerte de su madre en Montilla en el año 1994, la condesa de Prado Castellano ha continuado con la labor benefactora que venía ejerciendo en el convento de Santa Clara, cuyas últimas actuaciones de envergadura han sido financiadas por ella.De igual modo, María del Carmen Jiménez-Alfaro ha colaborado con la rehabilitación del órgano de la Basílica de San Juan de Ávila o con la última restauración de la Parroquia de Santiago Apóstol, templo al que se encuentra muy unida, especialmente desde el año 2005, cuando fue nombrada madrina de la bendición y camarera de honor de la imagen de Santa María del Socorro, obra realizada por Antonio Bernal, cotitular de la cofradía de la Vera Cruz.En 1998, María del Carmen Jiménez-Alfaro puso a disposición del Ayuntamiento de Montilla más de 64.000 metros cuadrados de la finca La Retamosa para que la Junta de Andalucía pudiera edificar el centro hospitalario que, desde 2004, presta cobertura sanitaria a más de 63.000 habitantes de toda la comarca.Mujer solidaria y sensible, María del Carmen Jiménez-Alfaro ha desarrollado igualmente su labor de mecenazgo en numerosas obras sociales en Andalucía, entre las que cabe destacar su decidida implicación en la apertura del Comedor Social “San Juan de Ávila” de Montilla, del Economato Social “Virgen del Valle” de Écija, o del Comedor Social “San Juan de Acre” que la hospitalaria Orden de Malta gestiona en Sevilla, y que ofrece más de doscientas comidas diarias a personas al borde de la exclusión social. Por tal contribución, la entidad reconoció su labor otorgándole la Cruz al Mérito Melitense en un acto que tuvo lugar en Roma en el año 2011.María del Carmen Jiménez-Alfaro es la séptima titular del Condado de Prado Castellano, último de los títulos nobiliarios que Carlos IV otorgó en 1790 al linaje de los Fernández de Córdoba. Asimismo, es miembro de la Cátedra “Gran Capitán” desde su creación, así como integrante del Consejo Regional de la Orden de Malta en Andalucía. En reconocimiento a la labor cultural y social que, junto a su difunto esposo, ha venido desarrollando en la ciudad sevillana Écija, la Real Academia “Luis Vélez de Guevara” les nombró en 2016 Académicos de Honor de la institución.A su vez, el Pleno de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Montilla aprobó por unanimidad, durante la sesión ordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2017, la organización de un homenaje a "una mujer que siempre se ha caracterizado por su labor filantrópica y por su compromiso con los más necesitados" y que, en 1998, cedió a la localidad los terrenos donde se construyó el Hospital Comarcal, en el paraje de La Retamosa.Un mes más tarde, el castillo de El Gran Capitán acogió la investidura como Hija Adoptiva de Montilla de María del Carmen Jiménez-Alfaro y Salas, de la que el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, resaltó que "se trata de una persona entrañable, culta, agradecida y generosa, que se vincula con nuestra ciudad no solo por las múltiples aportaciones que realiza a colectivos y asociaciones montillanas sino, sobre todo, por la intención con que hace todas esta aportaciones, que es la de colaborar al engrandecimiento de las mismas".