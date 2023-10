El Pleno acuerda constituir una comisión especial para potenciar la Feria de El Santo y la Fiesta de la Vendimia

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Pleno del Ayuntamiento de Montilla ha acordado constituir una "comisión especial de carácter permanente" con el objetivo de potenciar la Feria en honor de San Francisco Solano y la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles, declarada "De Interés Turístico".El nuevo órgano, que se creará a iniciativa del Grupo Municipal Popular en el seno de la Comisión Informativa de Bienestar Social, trabajará "en el diseño y la potenciación" de los dos principales eventos festivos de la localidad que, a juicio del concejal Pedro Jiménez, "merecen una especial atención por lo que suponen de tradición cultural propia de nuestra ciudad y, también, de oportunidad para servir de escaparate y, por lo tanto, de atracción turística".En ese sentido, la moción que el PP sometió a la consideración del Pleno –y que, finalmente, recibió el respaldo unánime de la Corporación– resalta "el gran esfuerzo, tanto humano como económico, que realizan muchísimos colectivos, hermandades, hosteleros y el propio Ayuntamiento para realzar nuestras fiestas".De igual modo, el edil popular defendió la necesidad de "ser realistas" y de "trabajar conjuntamente" para que las futuras ediciones de ambos eventos cuenten con una organización más participativa. "Queremos diseñar una Feria en la que todo el mundo tenga cabida y, hacerlo de manera conjunta, enriquecería y engrandecería dichos eventos tan importantes para todos", añadió Pedro Jiménez.Al respecto, María Luisa Rodas, concejala de Izquierda Unida (IU), reconoció que "en los últimos años, y por diversos motivos, han sido muy variados los modelos de Feria que hemos tenido y parece que no terminan de convencernos o no terminan de cuajar, quizá por la variación que supone cada poco tiempo el cambio de ubicación de determinados espacios, al no tener un recinto ferial adecuado".A juicio de la edil de IU, "la ciudadanía en general tiene en mente un modelo u otro fuera del ámbito de la nostalgia de aquellas ferias que cada cual recuerda según su generación", por lo que defendió la necesidad de "poner en común cuál es el mejor modelo de Feria o de Fiesta de la Vendimia que queremos para Montilla y que lo conformemos entre todas y todos, especialmente para que, del mismo modo, todas y todos nos sintamos partícipes y orgullosos".Por su parte, la teniente de alcalde de Presidencia, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, defendió que tanto en la Feria de El Santo como en la Fiesta de la Vendimia "siempre ha tenido cabida todo el mundo", si bien reconoció que las fiestas patronales tienen un "problema de base" motivado por la ausencia de un recinto ferial específico."Esta realidad ha propiciado que, a lo largo del tiempo, se hayan ido adaptando los espacios", apuntó la portavoz del Grupo Municipal Socialista, que añadió que "de una manera natural, también venimos observando que la afluencia de los vecinos y visitantes se va desplazando de las horas centrales del día a la noche, simplemente por las altas temperaturas" que se registran en la localidad a mediados del mes de julio."Otra realidad que también observamos es la gran afluencia de público que recibe nuestra Feria", señaló Lidia Bujalance, quien desveló que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "están estudiando una nueva zona de evacuación" de personas en el entorno de Envidarte, debido a la creciente afluencia de público que se registra edición tras edición.Con todo, la portavoz del Grupo Municipal Socialista reconoció que "todas las gestiones tienen siempre un margen de mejora" y destacó que "la participación ciudadana está en la base de las decisiones" del equipo de gobierno. "Escuchar a los vecinos, a los colectivos y a las asociaciones es fundamental y así lo viene haciendo de una manera muy intensa la Concejalía de Festejos", concluyó Lidia Bujalance.