Un estreno de máxima igualdad

Unión Polideportiva Viso 0 -- 0 Montilla C.F.

Comenzó el curso liguero para el Montilla C.F. con un empate a cero ante la U.P. Viso que permite a los auriverdes sumar su primer punto en esta temporada 2023/2024. Los hombres de Amador Saavedra “Cañas” viajaban a tierras visueñas para medirse a un cuadro local con muchas novedades en su plantilla, al igual que un Montilla con ilusiones renovadas en busca de alcanzar, al menos, una permanencia más holgada que la obtenida la pasada temporada.Se inició la contienda con dos equipos bien plantados sobre el terreno de juego, sin apenas opciones de cara a portería y donde la lucha en la medular ganó la partida al juego combinativo. Un par de lanzamientos de larga distancia del plantel local sin peligro sobre la meta de Molero eran las primeras muestras de actividad en los ataques de sendos contendientes.Con el paso de los minutos, el cuadro vinícola tomó las riendas del esférico, merodeando el área rival con mayor insistencia a medida que se acercaba el ocaso del primer acto. José Carraña con un disparo al palo y Joselu en el rechace haciendo intervenir al cancerbero local, tuvieron las opciones más claras para los montillanos. Instantes después, Moro probó fortuna en otro acercamiento que se marchó cerca de ver portería. Sin tiempo para más, se llegó al descanso con buenas sensaciones para el conjunto foráneo.Tras el paso por vestuarios, el Montilla continuó con su protagonismo a los mandos del cuero, viéndose movilidad en la zona de ataque visitante. Moro, en una chilena que atajó el guardameta, y un lanzamiento de falta de Joselu que provocó una meritoria estirada de Álex Melli, fueron dos nuevas ocasiones que no sirvieron para adelantar a los montillanos.El gol se le sigue resistiendo a un equipo vinícola que, a pesar de crear caudal ofensivo, sigue lastrando una falta de efectividad desde la pasada temporada que deberá mejorar con el paso de las jornadas. Ya en la recta final y con dos equipos volcados en busca del tanto que les diera el premio del triunfo, la U.P. Viso tuvo en un balón de Chico al palo su momento más cercano al gol. Pese a ello, el marcador no se movió y el punto hizo justicia a lo vivido en el Estadio San Sebastián.La próxima cita para los montillanos será este domingo, a las 12.30 del mediodía, en el Estadio Municipal de Montilla, ante el Chiclana C.F. Esta contienda representará el estreno en liga junto a su afición para el cuadro vinícola.Álex Melli, Cristian, Emilio (Edu 65'), Sotero, Julio, Josema (Ríos 65'), Maraña (Baldo 85'), Carmona, Sombri (Juanje 60'), Luna y Iván (Chico 73').Molero, Alfonso Carraña, Soto, Moro (Antonio Luque 92'), Javi Ruiz, José Carraña (Raúl Mesa 82'), Maleno, Joselu (Joaquín 88'), Ángel Lara, Hugo y José Aguilar (Javi Guerrero 76').No hubo.Alfaro Pérez, Francisco (Málaga). Amonestó por los locales a Maraña, Luna y Cristian. En el bando visitante, los amonestados serían Javi Ruiz, Soto, Moro y Maleno.Partido correspondiente a la primera jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio San Sebastián de El Viso del Alcor (Sevilla), ante unos 200 espectadores.