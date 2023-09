Sembrando esperanza: una jornada de concienciación ambiental junto a la Fundación Somos Naturaleza

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: FUNDACIÓN SOMOS NATURALEZA

Las tímidas lluvias de la mañana se cernían, como un regalo de la naturaleza, sobre los ecohuertos montillanos de La Toba, situados a las espaldas de Alipensa. El sol, aún tímido, despertaba entre los viñedos y olivares más próximos para dar la bienvenida a una jornada de puertas abiertas promovida por la Fundación Somos Naturaleza (FSN) , una entidad sin ánimo de lucro que, en palabras de su presidente, el empresario José Ríos Márquez, "aspira a ser motor de cambio de hábitos de vida saludables y respetuosos con el medio ambiente", así como "agente acelerador y dinamizador de emprendimientos sociales sostenibles".La entidad quiso, de este modo, brindar la oportunidad de disfrutar de una experiencia de conexión con la tierra y con la sostenibilidad. No en vano, esta jornada de puertas abiertas se convirtió ayer en una oportunidad para aprender y apreciar las acciones concretas que cada persona puede desarrollar para combatir el cambio climático.En una época subyugada ante una crisis ambiental cada vez más evidente, la Fundación Somos Naturaleza busca inspirar a la comunidad local a través de la experiencia directa con la tierra y la promoción de prácticas sostenibles, como el consumo de alimentos locales de temporada y la creación de huertos ecológicos personales.Sin duda, uno de los puntos destacados de esta jornada, que contó con el respaldo del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Montilla, fue la presentación del manual, un compendio diseñado para ayudar a los ciudadanos a cultivar y disfrutar de las tradicionales variedades cordobesas en sus propios hogares.Junto con la presentación en sociedad de este nuevo documento, elaborado por especialistas en la materia, el programa de actos diseñado por la FSN contemplaba un interesante taller de huerto urbano en el que los asistentes tuvieron la oportunidad de aprender, de manera práctica, cómo crear y mantener su propio huerto ecológico en casa.Desde la elección del lugar adecuado hasta la siembra y el cuidado de las plantas, el taller proporcionó a los participantes todas las herramientas necesarias para comenzar su viaje hacia una vida más sostenible. Un propósito que puede alcanzarse más fácil y rápidamente por medio de la reutilización de materiales y el reciclaje de envases.Por otro lado, en el denominado "Taller Semillero de Temporada", los asistentes pudieron sembrar variedades locales utilizando materiales reciclados. De este modo, las hueveras o los bricks de leche vacíos se convirtieron en macetas improvisadas en las que no faltó la creatividad y la versatilidad que derrocharon los propios participantes."Esta actividad no solo fomentó la sostenibilidad, sino que también sirvió como recordatorio de que la acción individual puede marcar la diferencia", reconoció la gerente de la Fundación, Mercedes García de Vinuesa, quien hizo hincapié en que "la clave para abordar la crisis climática radica en nuestra capacidad para cambiar nuestros hábitos y comportamientos cotidianos: desde lo que comemos hasta cómo manejamos nuestros residuos".En ese sentido, la responsable de FSN se mostró convencida de que "nuestras acciones individuales pueden sumar y marcar un impacto significativo", de ahí que defendiera la necesidad de impulsar actividades para "inspirar a las personas a tomar acciones concretas y a fomentar la satisfacción que genera cultivar nuestros propios alimentos".Otra de las actividades que destacaron durante la jornada celebrada ayer fue la ruta guiada por los Huertos Comunitarios de La Toba, que permitió a los asistentes adentrarse en el mundo de la agricultura comunitaria y descubrir las experiencias de cultivar en grupo.De este modo, los participantes pudieron apreciar, de primera mano, cómo se gestionan los recursos de manera eficiente, cómo se fomenta la diversidad de cultivos y cómo se diseñan los huertos de forma que maximicen su productividad y su belleza.Pero la jornada de puertas abiertas promovida por la FSN no solo se centró en la educación y en la concienciación, sino también en la acción práctica. Los participantes tuvieron la oportunidad de contribuir activamente al proceso de cultivo al sembrar sus propias semillas de temporada utilizando materiales reciclados, una experiencia que contribuyó a conectarlos más profundamente con la tierra y con el ciclo natural de la agricultura.A lo largo del día, se respiró un ambiente de entusiasmo y de comunidad. Familias enteras participaron en las actividades, compartieron risas y conocimientos mientras disfrutaban de la naturaleza, en un singular recordatorio de la importancia de reconectar con el entorno rural y de adoptar prácticas más sostenibles."A través de la educación, la acción y la colaboración comunitaria, podemos contribuir a mitigar el cambio climático y preservar nuestro entorno natural para las generaciones futuras", subrayó Elena Mancera, técnica de la FSN, para quien "la crisis climática nos urge a tomar medidas audaces y, eventos como este, nos recuerdan que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la protección de nuestro planeta". Porque, en efecto, cada acto de siembra representa, en realidad, una inversión en el planeta y en un futuro más saludable para las generaciones venideras.