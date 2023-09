Regresan a Córdoba los cuatro bomberos que viajaron a Marruecos para realizar labores de rescate en Amizmiz

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, acompañado por el presidente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Antonio Martín, ha recibido a los cuatro efectivos que, durante los últimos días, de la mano del grupo de Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF), han realizado labores de rescate en la localidad de Amizmiz (Marruecos).Salvador Fuentes ha querido agradecer “a estos profesionales que más allá de su labor encomiable, de su trabajo diario, no dudaron en trasladarse a la zona afectada por el terremoto y aportar su trabajo y experiencia en la búsqueda de personas” y ha indicado que “para la Diputación de Córdoba es un orgullo contar con estos excelentes bomberos que son la expresión gráfica del sentimiento solidario y colaborativo que viene caracterizando a la sociedad cordobesa”. De igual modo, el máximo responsable de la institución provincial ha recalcado “nuestro agradecimiento por la labor incansable que estos profesionales han realizado y, sin duda, seguirán realizando allá donde se les necesite”.Por su parte, Antonio Martín ha recordado que “los efectivos que hoy recibimos se encuentran adscritos a los parques de Baena, Montilla, Priego de Córdoba y La Carlota e iban acompañados de perros guía entrenados para el rescate en escombros”. “Unos profesionales que han realizado una ardua tarea sobre un terreno que no ofrecía unas condiciones óptimas para el desarrollo de sus labores de búsqueda y rescate”, ha matizado Martín.Finalmente, Antonio Caballero, bombero del parque de Baena, ha expresado su gratitud a la Diputación, “por el apoyo que nos muestra, a través de su Delegación de Cooperación, para la puesta en marcha de proyectos en Guatemala, Perú, Turquía y ahora Marruecos”. Caballero ha especificado que “nuestra labor allí no ha sido otra que la búsqueda de personas con vida, un hecho que en esta ocasión ha sido imposible debido, principalmente, al tipo de construcción de la zona”.“No obstante, el hallazgo de personas sin vida, en una situación como la vivida en Marruecos, es también importante, porque esto permite que entren las máquinas a desescombrar y evitar, con ello, posibles pandemias”, ha concluido Caballero.