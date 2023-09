Listas de espera de hasta 12 días en el Centro de Salud

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Comisiones Obreras (CCOO) denunció ayer listas de espera de hasta 12 días para los usuarios del Centro de Salud de Montilla. El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios lamentó que "a pesar de haber pasado los meses más complicados del verano, se inicia el mes de septiembre con el aumento del tiempo de espera para ser atendido en el Centro de Salud por el profesional médico de familia, llegando en algunos casos a superar los 15 días para una cita".Tras las consultas realizadas por CCOO en varios centros de salud, detectan problemas en varios ambulatorios de la capital como Lucano (13 días), Sector Sur (15 días), Villarrubia (15 días), Carlos III (14 días) o Poniente (12 días). Y, en la provincia, detectan listas de espera de más de diez días en los centros de salud de Montilla (12 días), Puente Genil (10 días), Peñarroya-Pueblonuevo (14 días), o Aguilar de la Frontera (12 días).Para el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, “esta situación es inadmisible y es debido a la pésima gestión de la sanidad pública que se hace desde la Junta de Andalucía, con intereses claramente enfocados a favorecer a la sanidad privada, para que la ciudadanía se vea obligada a acudir a los seguros privados, generándose un gasto extra o resignándose a resentir su salud”.“Desde el inicio del periodo vacacional, las bolsas de trabajo del SAS en las categorías de Médicos de Familia, Pediatras y Enfermeras se han visto sin personas candidatas a las que poder ofrecer contratos", explicó ayer Damas, quien añadió que "no es que no haya profesionales, es que los listados están desactualizados, al ser el último periodo de corte de estas bolsas del 31 de octubre de 2021".El secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios reiteró que "estando el listado de bolsa correspondiente al corte de 2022, bloqueado y, sin perspectivas de que el SAS lo vaya a poner en funcionamiento, hay más de dos promociones de profesionales sin poder optar a estas bolsas de trabajo del SAS, lo que les obliga a optar por aceptar contratos en otras comunidades autónomas, empresas privadas o incluso en otros países”.Pero además, “las contrataciones que se han realizado durante este periodo vacacional han sido de uno a tres meses, contratos por periodos muy cortos que no garantizan una estabilidad a estos y estas profesionales a quienes, además, se les retribuye por debajo de la media el Estado español, lo que añadido a la dispersión geográfica de la provincia de Córdoba, con varias zonas calificadas de difícil cobertura, hace imposible captar o fidelizar a los y las profesionales”, critica el responsable sindical.“Es llamativo que durante este periodo vacacional de 2023, en la provincia de Córdoba solo se han realizado algunas escasas ofertas específicas de médicos de familia, por lo que ni tan siquiera el SAS ha intentado atraer a profesionales con contratos dignos y, por el contrario, hemos visto como se cierran todos los centros de salud de la provincia de Córdoba por las tardes, e incluso en algunos consultorios se ha limitado la atención a dos horas en días alternos”, apuntó el secretario general de Sanidad de CCOO.Esta situación, además, "provoca una sobrecarga laboral para el personal que en la actualidad presta servicios en los centros de salud, generándose situaciones de estrés y exposición a situaciones lamentables como las agresiones", según denunciaron ayer desde el sindicato.CCOO lamentó ayer que se esté viviendo esa realidad a pesar del acuerdo firmado por la Junta de Andalucía con las organizaciones sindicales, en el que la Consejería de Salud se comprometió a limitar las agendas de los médicos y médicas de Atención Primaria a 35 pacientes y la de pediatras, a 25 pacientes.Según Damas, "CCOO continuará denunciando esta situación de falta de atención sanitaria a la ciudadanía y empeoramiento de las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad pública, y exigirá a la Junta de Andalucía que cumpla con los recientes acuerdos y garantice una asistencia sanitaria garantista y de calidad para ciudadanía".Así mismo, el responsable sindical animó a la ciudadanía a sumarse a todos los actos de protesta que se convoquen en sus centros de salud y a presentar reclamaciones por escrito en los casos de tardanza en asignación de una cita médica. Igualmente, el sindicato pide a la ciudadanía "comprensión" para los profesionales "que intentan realizar su trabajo de la mejor forma posible a pesar de la falta de plantilla".