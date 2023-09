IU promueve mañana una conferencia con motivo del Día contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

La sede de Izquierda Unida (IU), ubicada en el número 35 de la calle Fuentes, acogerá mañana, a partir de las 19.30 de la tarde, una conferencia sobre trata y prostitución de mujeres, a cargo de Carmen Sánchez de Puerta García, licenciada en Derecho y trabajadora social.La actividad, que se organiza con motivo de la conmemoración, el próximo sábado 23 de septiembre, del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños , pretende denunciar los "puntos ciegos" que representan la trata y la prostitución "al convertir a algunas mujeres en ciudadanas de segunda", tal y como defendió María Luisa Rodas, concejala de IU en el Ayuntamiento de Montilla, quien lamentó que "la sociedad no haya sido capaz de acabar con esta lacra".Según el sociólogo Antonio Ariño Villarroya, vicerrector de Convergencia Europea y de Calidad de la Universidad de Valencia, entre 100.000 y 120.000 mujeres son prostituidas a diario en España. De igual manera, un estudio de Naciones Unidas sostiene que el 39 por ciento de los varones españoles –cuatro de cada diez– en alguna ocasión ha pagado por mantener relaciones sexuales."España no solo es líder europeo en consumo de prostitución sino que, además, es el tercer país del mundo", denunció María Luisa Rodas, quien criticó que gran parte de la población tenga "totalmente normalizados esos lugares abiertos al público que vemos en cualquier viaje por carretera", en referencia a los clubes o prostíbulos.La concejala de IU en el Ayuntamiento de Montilla insistió en que "existe una relación clara entre la prostitución, la explotación sexual y la trata" y recordó que, según datos oficiales, el 80 por ciento de la trata mundial se realiza con fines de explotación sexual "y, de ese porcentaje, más del 90 por ciento son mujeres o niñas".María Luisa Rodas hizo hincapié en que "Naciones Unidas alerta de que el 95 por ciento de las personas en situación de prostitución lo hacen, además, obligadas, bien con coacciones o bien con amenazas", de modo que los proxenetas "se aprovechan de su situación de vulnerabilidad para lucrarse económicamente, convirtiendo la necesidad en un negocio".De igual modo, la edil montillana lamentó que "casi un tercio de la población española no ve la prostitución como un problema y, mucho menos, como un problema de vulneración de derechos humanos", por lo que defendió la necesidad de trabajar por conmemorar el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños "lo mismo que otros días relacionados con las mujeres, como el 8 de Marzo o el 25 de Noviembre".