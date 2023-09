El Partido Popular presentará una moción para que el Pleno de Montilla se oponga a una eventual amnistía

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Montilla presentará en el próximo pleno de la Corporación municipal una moción que pretende recabar el apoyo de todos los ediles "para decir que no queremos amnistía, ni desigualdad ni trato de favor a unos en detrimento de los andaluces".Así lo ha anunciado esta mañana la portavoz del PP de Andalucía en la comisión parlamentaria de Salud y Consumo, Beatriz Jurado, quien ha recordado que "en apenas 48 horas se celebrará en el Congreso de los Diputados el debate más importante que tenemos en democracia, el debate de investidura, en el que se plantean las propuestas para formar gobierno y los objetivos para los siguientes cuatro años".Jurado, que ha estado acompañada por la presidenta del PP de Montilla, Auxiliadora Moreno, y por los concejales Manuel Arrabal López y Pedro Jiménez Cruz, ha animado a los vecinos de Montilla a presenciar el debate en el que, a su juicio, "verán al verdadero presidente que necesita España", en alusión a Alberto Núñez Feijóo.Según la parlamentaria andaluza, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno presentará en el hemiciclo "propuestas en materia social, económica, territorial y en política internacional", cuestiones –ha dicho– que "de verdad son para sostener un país y para llevarlo a lo más alto para el desarrollo y para la generación de oportunidades".De igual modo, Beatriz Jurado ha recordado que, por el momento, Núñez Feijóo solo cuenta con 172 apoyos de los 176 necesarios para ser investido presidente del Gobierno. "Nos faltan cuatro votos y, por eso, vamos a seguir apelando a que cualquier diputado –que no representa, nada más y nada menos, que a lo que los españoles han votado– apoye ese proyecto" que defenderá el presidente del PP durante el debate de investidura."Queremos hacer ver a todos los españoles el peligro que hay en España, real y cierto, para los intereses y la igualdad de los españoles", ha añadido la dirigente popular, quien ha advertido que "si el proyecto de Núñez Feijóo no sale, lo que pase o no dependerá de ese debate".Por todo ello, Beatriz Jurado ha reclamado a los diputados andaluces del PSOE –"aunque ellos se enfaden", ha apostillado– que "defiendan no los intereses de Sánchez sino los intereses de los andaluces si es que ellos, de verdad, apuestan por una integridad y porque Andalucía deje de estar a la cola, como ellos han propiciado".Al respecto, Beatriz Jurado ha reclamado una mayor financiación para Andalucía que, según ha asegurado, "recibe mil millones de euros menos de lo que nos corresponde". En ese sentido, la parlamentaria andaluza ha aseverado que "el PSOE en Andalucía ha sido parte de esa falta de financiación porque no la ha hecho posible durante 40 años que han gobernado" y ha denunciado que la formación que dirige Juan Espadas "está siendo el verdugo de los intereses de Andalucía porque está sometido a Sánchez en lugar de estar sometido a lo que debemos todos: a los intereses de nuestros vecinos".