El ejercicio, la dieta mediterránea y el control del peso, aliados para prevenir los accidentes cardiovasculares

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Medidas como la realización de ejercicio físico moderado y regular, seguir una dieta mediterránea y controlar el peso “son la mejor coraza y la más sencilla para prevenir los accidentes cardiovasculares”, que siguen siendo la principal causa de muerte en los países occidentales a pesar de ser prevenible en muchos casos manteniendo un estilo de vida saludable, según ha señalado el jefe de servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Córdoba, Manuel Anguita, que ha añadido que es preciso sensibilizar sobre la gravedad de estas patologías.El doctor Anguita ha explicado, con motivo del Día Mundial de Corazón, que se celebra mañana, que las enfermedades cardiovasculares presentan una mortalidad muy alta y muchas son crónicas pues, a pesar de los avances en los tratamientos, estas enfermedades normalmente no se curan, sino que se cronifican y conllevan un importante deterioro de la calidad de vida de los pacientes y de sus cuidadores. En este sentido, ha insistido en que “existe poca concienciación de la importancia de las enfermedades cardiovasculares, que son actualmente la causa de muerte más frecuente en los países desarrollados, por encima del cáncer”.Lo más importante en las enfermedades del corazón es la prevención, ha afirmado el especialista, y ésta se basa en varios pilares que, aunque son muy conocidos, siguen sin cumplirse a pesar de las recomendaciones. Estos pilares son no fumar, seguir una dieta mediterránea y un estilo de vida saludable, hacer ejercicio físico moderado y regular y controlar el peso.Respecto al consumo del tabaco, el doctor Anguita ha hecho hincapié en que en los últimos años está aumentando, lo que se traduce en un riesgo más elevado de infartos de miocardio en personas jóvenes. Además, ha recalcado que los dispositivos de vapeo tampoco deben consumirse, ya que tienen también un riesgo cardiovascular importante.El especialista ha recordado que hay enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca, que no dejan de aumentar, “de hecho la mortalidad de los pacientes con ingreso hospitalario por este motivo ha subido, y también en otras patologías del corazón, que están incrementándose”, ha indicado el especialista.En cuanto al ejercicio, el doctor Anguita ha asegurado que lo más recomendable es caminar unos 4.000 pasos diarios de media, esta cantidad “ya es suficiente para conseguir un beneficio cardiovascular, como indican las sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Española de Cardiología, que recomienda un ejercicio moderado de 30-45 minutos, un paseo de intensidad moderada o un ejercicio similar aeróbico 5 días a la semana”. Cuanto más se camine más aumenta el beneficio para el corazón, por cada 1.000 pasos más por encima de los 4.000 recomendados, se consigue un beneficio de un 15% menos de mortalidad de origen cardiovascular.La obesidad es un destacado factor de riesgo cardiovascular que causa hipertensión y que se relaciona también con la diabetes. Se están desarrollando estudios que establecen que con los fármacos de reciente comercialización para bajar de peso, utilizándolos incluso en personas no diabéticas, se observan beneficios en pacientes con insuficiencia cardiaca e incluso en pacientes que han tenido ya un infarto de miocardio o un ictus no siendo diabético, asociándose la pérdida de peso a una reducción del riesgo cardiovascular. Así pues, está empezando a haber fármacos para el tratamiento de la obesidad que parece que son beneficiosos para disminuir el riesgo cardiovascular incluso en pacientes no diabéticos, ha afirmado el doctor. 