Consejos para la distribución de la cocina de un restaurante

1- Evita las distracciones

2- Crea una zona de calor

3- Zona de frío

4- Zona de repostería

5- Zona de lavado

6- Zona de limpieza

7- Zona de despensa

8- Zona de accesos

Una de las partes más importantes de un restaurante, por no decir la más importante, es la cocina. Sin la misma el restaurante no podría salir adelante. Para que los cocineros puedan trabajar correctamente y en consecuencia sacar el trabajo adelante. Se ha demostrado a través de diferentes estudios que una cocina mal distribuida es una cocina que no permite a los cocineros sacar todo su potencial.Con la ayuda de nuestros expertos, a lo largo de este artículo te vamos a mostrar una serie de consejos a través de los cuales queremos que la cocina de tu negocio esté bien distribuida. Así será todo más fácil y en consecuencia el negocio funcionará mucho mejor.La cocina no es un lugar para disfrutar de la decoración, sino que es un lugar de trabajo. Por ese motivo, en la cocina solo debe haber cosas realmente útiles y bien ordenadas. Desdenos comentan que una cocina bien ordenada es sinónimo de éxito. Por ese motivo, en este blog podrás encontrar algunas ideas de decoración para cocinas de restaurante y domésticas.Como hemos comentado, la distribución debe ser la adecuada. Por ese motivo, a la hora de distribuir las cosas siempre tenemos que crear una zona de calor. En esta zona es donde se trabajará únicamente con platos calientes.En esta zona será donde. Concretamente tendrás que situar el horno, la cocina, la freidora, plancha, campana... Todo lo relacionado con el calor deberá estar unido para agilizar los trabajos.Otra de las zonas que deben estar presentes en nuestra cocina. En la zona de frío es donde se deberán elaborar los platos fríos. Como bien sabrás, los platos fríos hacen referencia a las salsas, ensaladas y otros platos de ese tipo.En esta zona deberán quedar instaladas las. En una cocina de restaurante suele ser común que haya presencia de una mesa refrigeradora, frigorífico y congelador. Dependiendo del tamaño, el número y tamaño podrán ser mayores o menores. Pero lo importante es que haya todo lo necesario para poder desarrollar correctamente el trabajo.A través de los expertos dehemos podido saber que es una parte importante en la cocina, aunque es verdad que algunas cocinas profesionales no disponen de este espacio. Si en tu restaurante vas a ofrecer postres, no lo dudes y crea un espacio para ese tipo de elaboraciones. Así los cocineros tendrán su propio espacio para desarrollar su trabajo y no tendrán que molestar a otros trabajadores.Dentro de esta zona no tenemos que dejar espacio para poder realizar las elaboraciones, también para guardar todo lo necesario para realizar los postres. Para que te hagas a la idea,... Siempre debe haber todo lo necesario para poder hacer un trabajo de calidad.Es la zona que vamos a dedicar a la zona de lavado. Como bien sabrás, en una cocina la higiene es más importante de lo que parece. Para conseguir un buen resultado. En muchas ocasiones se suele optar por situar en la mitad para que el acceso sea sencillo, pero no es la mejor opción. Por ejemplo, ponerla en uno de los laterales de la cocina puede ser la mejor alternativa.Dentro de esta zona podemos encontrar maquinaria muy importante en la cocina. Entre otras herramientas podemos destacar el lavavajillas, fregaderos, lavamanos... Esta zona debe tener todo lo necesario para garantizar que la higiene está asegurada en todos los aspectos. Si esta zona no es completa, la inspección no dará de alta la cocina, es decir, no podremos comenzar a trabajar en ella.Es una zona que. El objetivo es contar con todos los productos de limpieza necesarios, pero evitando que dichos productos puedan estar en contacto con los alimentos. Por ese motivo es que están en una zona totalmente diferente.Es la zona en la cual vamos a organizar y guardar todos los alimentos e ingredientes que se van a usar durante el cocinado.. Una buena organización siempre ayuda a que encontrar las cosas sea más fácil y en consecuencia ayuda a que el trabajo se pueda sacar adelante de una manera más ágil.En muchas ocasiones se suele optar por colocar esta zona en la zona de entrada y cerca de la zona de refrigeración. Pero cada cocina es un mundo, tú deberás encontrar cual es el mejor lugar para la zona de despensa.De igual manera, tienes que crear un pasillo para que los camareros puedan recoger los platos con facilidad y llevarlos a la sala del restaurante. Como en los casos anteriores, siempre hay que pensar en todos los detalles para agilizar el trabajo.A la hora de crear esta zona es vital que la misma no entorpezca el trabajo de los cocineros. Cada uno tiene que hacer su función para que el restaurante pueda hacer bien su función. Recuerda, mezclar las zonas lo único que hará es que los trabajadores se molesten unos a otros y en consecuencia los platos no puedan salir a tiempo. Si tienes en cuenta la distribución que te hemos mostrado a lo largo de este artículo te será mucho más fácil conseguir que todo salga bien.