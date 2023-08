UGT y CCOO lamentan el fallecimiento de un trabajador de Nueva Carteya en una finca cerca de Cuesta Blanca

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Los secretarios de Salud Laboral de CCOO y UGT, Aurelio Martín y Jaime Sarmiento, han lamentado esta tarde el fallecimiento de un trabajador autónomo, vecino de Nueva Carteya, mientras vendimiaba en un viñedo situado en las inmediaciones del Lagar de Cuesta Blanca, en plena Sierra de Montilla, tal y como ha informado este periódico Según ha podido saber, los hechos han tenido lugar alrededor de las 9.40 de la mañana cuando el trabajador, vecino de Nueva Carteya y de 58 años de edad, se sintió indispuesto justo después de desayunar, por lo que no se descarta que pudiera sufrir un ataque al corazón.Varios testimonios recabados por este periódico apuntan a una muerte "por causas naturales" y no vinculada a un golpe de calor, dado que la cuadrilla habría comenzado a cortar uva a las 5.30 de la mañana para concluir su faena en torno a las 11.30 horas con la idea, precisamente, de evitar las altas temperaturas que suelen registrarse en la Campiña Sur a partir de las 13.00 de la tarde. Las mismas fuentes insisten, además, en que el deceso tuvo lugar justo después del desayuno.Sea como fuere, el cuerpo sin vida del trabajador –que llevaba prácticamente tres décadas formando parte de la cuadrilla encargada de recolectar la uva de la finca donde se han desencadenado los hechos– ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal, en Córdoba, donde los forenses serán los encargados de determinar las causas exactas del deceso, que ha generado una gran confusión tanto en Montilla como en Nueva Carteya, debido a las informaciones contradictorias que han circulado en las últimas horas y a la falta de confirmación oficial por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado."Se trata del decimotercer accidente laboral mortal en lo que va de año en la provincia de Córdoba, la mayor cifra de toda Andalucía y se produce en una época estival en la que se están manifestando unas condiciones climáticas de muy altas temperaturas", recuerda el comunicado conjunto de UGT y CCOO.Por este motivo, los representantes sindicales han solicitado la "toma de medidas preventivas adecuadas" para evitar los temidos golpes de calor u otras consecuencias derivadas de los mismos, como la deshidratación, mareos o bajadas de tensión que podrían conducir a peligrosas situaciones para las personas trabajadoras.Los representantes sindicales de CCOO y UGT en materia de Salud Laboral han advertido, asimismo, y a falta de conocer los motivos exactos por los que el trabajador de Nueva Carteya falleció mientras realizaba su trabajo en la vendimia, que "la prevención de riesgos laborales no solo es una exigencia aplicable a los trabajadores por cuenta ajena ya que, como es el caso del trabajador de Montilla, las personas autónomas también deben preservar su salud con las advertencias llevadas a cabo a través del Instituto Andaluz de Riesgos Laborales y de los propios sindicatos".Tanto UGT como CCOO llevan a cabo numerosas campañas de advertencia y concienciación sobre las medidas legales recogidas en el Real Decreto 4/2023 de 11 de mayo por el cual se especifica la adopción de las medidas necesarias para la protección de las personas trabajadoras amenazadas por el estrés térmico.UGT y CCOO llevarán a cabo un acto conjunto la próxima semana en memoria del trabajador fallecido y para exigir tanto el cumplimiento de las normas de Prevención de Riesgos Laborales como mayores medidas de control que ayuden a acabar con esta alarmante situación en nuestra provincia.