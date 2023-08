SATSE exige al SAS el derecho a la promoción interna de los profesionales del Hospital Comarcal de Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado hoy la "imposibilidad de promocionar a otra categoría" de los profesionales que durante este año han superado sus procesos selectivos y han obtenido plaza fija en el Hospital Comarcal de Montilla o en el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Puente Genil.A juicio del sindicato, "el bloqueo de esta situación está suponiendo un recorte en los derechos de los trabajadores debido al caos organizativo en el que se encuentran estos hospitales, desde su dependencia funcional y asistencial del Hospital Infanta Margarita de Cabra", a partir del 1 de enero del pasado año.Para SATSE, la "falta de organización, planificación y coordinación" de la Dirección del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba y deldirectivo del Hospital de Andújar en la gestión "está suponiendo un agravio comparativo" con el resto de profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que sí pueden promocionar desde el mismo día de su nombramiento como personal fijo.Según el Sindicato de Enfermería, "todos los profesionales que han conseguido superar un proceso selectivo de cualquier categoría en estos hospitales están viendo cómo se les imposibilita su desarrollo profesional al no poder optar a la inclusión en las listas de promoción interna temporal de la bolsa única del SAS ni tampoco en las bolsas de empleo que existen en la ya extinguida Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir".SATSE culpa de la situación a Pedro Manuel Castro y a Laura Bojollo, máximos responsables del Área Sanitaria Sur de Córdoba, de la cual dependen estos hospitales funcional y asistencialmente y recuerda que "al resto de trabajadores del Área sí se le facilita la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, promocionando temporalmente a otra categoría".El Sindicato de Enfermería recuerda que en el Convenio Colectivo, en el Estatuto de los Trabajadores, en el Estatuto Básico del Empleado Público y en el pacto de Bolsa Única del SAS "viene recogido el derecho a la promoción interna de estos trabajadores", por lo que, "una vez más estamos ante un recorte de derechos de unos profesionales que lo único que han hecho es estabilizar su plaza presentándose y aprobando una oferta de empleo público en estos hospitales"."Desde SATSE no podemos tolerar esta discriminación debida, a nuestro entender, a una nefasta coordinación en la política de gestión por parte del staff de Dirección del Hospital de Andújar y de la Dirección del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba", cuyas consecuencias "la vienen sufriendo los profesionales sanitarios de nuestros centros" que, según el sindicato, "están viendo recortados sus derechos y su desarrollo profesional".Por todo ello, SATSE ha instado a los responsables de la gestión en el Área Sanitaria Sur de Córdoba a "no ningunear a estos profesionales" y a "evitar la discriminación" de los profesionales de los hospitales de Montilla y Puente Genil. "Pedimos que no den el silencio como respuesta y que contesten a las reclamaciones de sus trabajadores", finaliza el comunicado de SATSE.