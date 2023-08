SATSE denuncia que el Hospital de Montilla "penaliza" a varias enfermeras que han tomado posesión en el SAS

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado que el Hospital de Montilla ha "penalizado" a varias enfermeras que, tras aprobar la oposición, han tomado posesión en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y, más concretamente, en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, perteneciente a la misma Área de Gestión Sanitaria.Para la organización sindical, la decisión obedece a una "interpretación recaudatoria y de castigo" hacia aquellos profesionales que cambian de un hospital a otro tras superar un proceso selectivo en hospitales públicos dependientes de la misma Consejería de Salud y de la misma Área de Gestión Sanitaria.El sindicato sitúa en ocho el número de profesionales del Hospital de Montilla y del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil que han sido "castigados" por aprobar las oposiciones del SAS y tomar posesión de su plaza en centros diferentes.Según detalla SATSE, estos profesionales habrían recibido notificaciones para que devuelvan parte de los salarios percibidos, cantidades en algunos casos cercanas a los 800 euros. "Pedro Manuel Castro y Laura Bojollo, gerente y directora económico-administrativa del Área Sanitaria Sur de Córdoba, han optado por retirar de las nóminas de estos profesionales hasta diez días de sueldo por incumplir el preaviso de su cese para firmar su nombramiento como personal estatutario fijo, hecho que no se ha realizado con los profesionales que estaban prestando sus servicios en el resto de centros del Área Sanitaria Sur de Córdoba", sostiene SATSE.A juicio de la organización, "existe una intención maliciosa y recaudatoria" con los centros sanitarios de Montilla y Puente Genil, "que castiga a las enfermeras y matronas para hacer caja y ajustar el presupuesto" del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba."El Convenio Colectivo faculta a la dirección a descontar retribuciones, si no se preavisa del cese de la actividad con tiempo suficiente", reconoce SATSE, para advertir que también se establece que "esta medida no será de aplicación si existe cobertura del puesto por otro trabajador con la finalidad de no ocasionar perjuicio organizativo a la empresa".En ese sentido, desde SATSE sostienen que "todos los puestos dejados por enfermeras y matronas fueron sustituidos a través de las bolsas de empleo del SAS en el momento de su cese, por lo que no se causó perjuicio alguno". Por ello, el sindicato responsabiliza de este "atropello de los derechos de los trabajadores" a toda la cúpula directiva del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba."Eran conocedores de plazos y efectos de la toma de posesión, no comunicaron a sus trabajadores con anterioridad la aplicación por primera vez de esta actuación y han optado por desvalijar y castigar a estos profesionales que lo único que ha hecho es aprobar una plaza y tomar posesión donde existían puestos disponibles", finaliza el Sindicato de Enfermería.