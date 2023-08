La Policía Local anuncia para mañana el cierre al tráfico rodado en el cruce de las calles Santa Ana y Enfermería

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Policía Local ha anunciado para mañana el cierre al tráfico rodado en el cruce de las calles Santa Ana y Enfermería, con motivo de las obras que se están desarrollando desde el pasado 5 de julio en el centro histórico con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la movilidad en esta zona de Montilla. La medida, además, se suma a la que afecta a la calle Ballén, de la que ya informó Montilla Digital La medida solo estará en vigor entre las 7.00 de la mañana y las 15.00 de la tarde de mañana martes 22 de agosto y no afectará ni a residentes ni a propietarios de cocheras, que sí podrán acceder hasta este cruce. Para el resto de turismos, el tráfico se desviará por la calle San Sebastián (Los Morenos), Virgen del Carmen, Gavia y San Francisco Solano.De igual manera, la Policía Local ha anunciado que "se cortará el tráfico a camiones por la calle Enfermería y se colocarán vallas informativas en los siguientes puntos para impedir el acceso de camiones a dicho cruce: Calle San Luis (frente al Bar Ciriaco), Cuesta del Muladar, Coto y Paseo de Cervantes", con la idea de que "no entren camiones a la calle Coto".Desde hace unos días, los operarios de la empresa adjudicataria de las obras en la calle Santa Ana, Construcciones Antroju, trabajan en la reconstrucción de las infraestructuras subterráneas de la zona, por lo que las obras finalizarán en octubre y no en septiembre, como estaba inicialmente previsto."La empresa adjudicataria ha pedido un mes más de plazo para solventar problemas de interconexión de abastecimiento de aguas y saneamiento que se pueden presentar en nudos como el de la calle Enfermería, debido a la antigüedad de estas conexiones”, explicó el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, quien confirmó que las obras de reurbanización continuarán hasta la Parroquia de San Francisco Solano y, finalmente, "alcanzarán, en siguientes tramos, la calle La Gavia, siguiendo una estrategia aprobada y reflejada en la Agenda Urbana 2030".“Montilla se está convirtiendo en un referente de ciudad por su capacidad para gestionar todas las ayudas europeas”, aseveró el alcalde, quien agradeció el trabajo del personal técnico, administrativo y económico del Ayuntamiento para hacer posible el cumplimiento de los plazos a la hora de justificar estas subvenciones.