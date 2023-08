La Marcha de la Luna Llena cumple treinta ediciones

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Marcha de la Luna Llena alcanza este año su trigésima edición, consagrada ya como una cita indispensable para los amantes de la bicicleta de todas las edades, que atrae no solo a participantes de la localidad, sino también a otras personas llegadas de toda la provincia.“En estos treinta años hemos visto niños que se han convertido en padres y que ahora vienen con sus hijos para que ellos puedan vivir también esta experiencia veraniega”, afirmó ayer Antonio Espejo, responsable de BiciSport y organizador de este evento desde sus comienzos, una cita deportiva en la que colabora el Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla.Durante la presentación de esta edición, que tendrá lugar el próximo viernes 25 de agosto –algunos días antes de la segunda luna llena de agosto para no hacerla coincidir con actos de la LXVIII Fiesta de la Vendimia– el concejal de Deportes, Miguel Sánchez, quiso reconocer "el esfuerzo y el compromiso" de los organizadores, "que se demuestra en que, cada año, los participantes la esperan con mucha ilusión”.Entre las novedades de esta trigésima edición, Miguel Sánchez resaltó la ampliación del recorrido urbano “para que los participantes más pequeños”, que crecen en número, “tengan más tiempo para disfrutar el itinerario antes de adentrarse en los caminos que rodean el municipio”, un terreno más exigente que, no obstante, el Ayuntamiento acondiciona de cara a esta cita deportiva estival.El pelotón de la Marcha de la Luna Llena, formado por unas 800 personas, saldrá a las 22.00 de la noche desde el Pabellón Municipal de Deportes, mientras que la llegada tendrá lugar en el renovado Parque Enrique Tierno Galván, donde se llevará a cabo un sorteo de regalos, entre los que destaca una bicicleta donada por Biocycle Spain.El recorrido, de unos 15 kilómetros, tomará la Avenida de Andalucía, calle Puerta de Aguilar, Plazuela de la Inmaculada, calle Corredera, Plaza de la Rosa, calle Gran Capitán, Llano de Palacio, Arco del Convento de Santa Clara, Benedicto XIII, Enfermería, San Francisco Solano, Fuente Álamo, Avenida de Boucau, Avenida de Andalucía, Puerta de Aguilar, Corredera, Plaza de la Rosa, calle Gran Capitán y Santa Brígida, para adentrarse en los caminos de la localidad, pasando por parajes como la Fuente Nueva o la Fuente del Piojo y finalizando con una subida –único tramo en pendiente– por la cantera de Descansavacas, donde se llevará a cabo el avituallamiento.Después, el grupo continuará por la Vereda de los Limones y saldrá por el antiguo Hospital Virgen de las Viñas para llegar a meta en el Parque Tierno Galván. Según anunció el concejal de Deportes, “los más pequeños podrán continuar con la fiesta en la parte baja del parque, donde se encuentran las pistas de pump track, de skate y la tirolina”.Por su parte, Antonio Espejo confirmó que, este año, el recorrido se podrá realizar andando, para lo cual la organización está en contacto con la Asociación Montillana de Ayuda, Reeducación y Esperanza (Amdaré), toda vez que quiso recordar la figura del montillano Manuel Gómez, encargado durante años del diseño de las camisetas de la Marcha de Luna Llena y a cuya memoria se dedicará esta trigésima edición.Las inscripciones pueden realizarse en BiciSport Antonio Espejo y los tickets incluyen camiseta conmemorativa de la trigésima edición, bocadillo, refresco, seguro y la posibilidad de entrar en los sorteos que tendrán lugar al final del recorrido.