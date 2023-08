La Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos por altas temperaturas en las ocho provincias andaluzas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decidido mantener durante la jornada de hoy los avisos por altas temperaturas en las ocho provincias de Andalucía, según acaba de informar Emergencias 112, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía.De este modo, AEMET ha activado el aviso naranja por altas temperaturas en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla, entre las 13.00 de la tarde y las 21.00 de la noche, por temperaturas que podrán alcanzar los 40 grados, en las Campiñas de Sevilla, Cádiz y Córdoba y en la comarca jiennense del Valle del Guadalquivir.Además, en la misma franja horaria habrá aviso amarillo por temperaturas de hasta 39 grados en el litoral onubense; en la Subbética cordobesa; en las comarcas gaditanas de Estrecho, Litoral y Grazalema; en Morena y Condado y Cazorla y Segura (Jaén); en la Cuenca del Genil, Guadix y Baza (Granada); en Antequera y Ronda (Málaga) y en el Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería).Por este motivo, Emergencias 112 Andalucía recomienda una serie de conductas para prevenir posibles riesgos asociados a las altas temperaturas. En esta situación, hay que prestar especial atención a los niños, mayores y enfermos crónicos por ser un segmento de la población más vulnerable."Es recomendable estar bien hidratado y consumir abundante agua, aunque no se tenga sensación de sed y evitar las bebidas alcohólicas; en la medida de lo posible, evitar las comidas copiosas y optar por platos frescos y ligeros", indican desde el 112.Asimismo, el servicio de emergencias aconseja cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol y usar el ventilador o el aire acondicionado. Si no se tiene, recomiendan permanecer en las estancias más frescas de la casa, aunque otra buena opción es tomar baños o refrescarse la piel de manera periódica."Si vamos a salir a la calle, hay que evitar hacerlo en las horas centrales del día cuando las temperaturas suelen ser más altas y practicar deporte a primera o a última hora de la jornada", añaden desde el 112, que recuerdan que "la ropa clara y de tejido ligero es la vestimenta más adecuada para los días de intenso calor", toda vez que es aconsejable llevar sombrero o gorra y gafas de sol, y no olvidar la protección solar."Si vamos a desplazarnos en coche, no dejar nunca a nadie –tampoco a las mascotas– en el interior de un vehículo cerrado, ni siquiera un momento", explican desde el 112, un servicio público, gratuito, disponible las 24 horas, los 365 días del año.