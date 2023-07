Todo listo para el tradicional Pórtico de Feria

Antonio Varo Baena, pregonero de la Feria

Mojinos Escozíos y Decai actuarán en Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Plaza Puerta de Montilla acogerá mañana la primera de las dos sesiones del Pórtico de Feria, el tradicional prólogo al programa de actos de las fiestas patronales en Montilla que, este año, cumple su vigésimo octava edición, gracias a la colaboración conjunta de la Asociación Carnavalesca "Prudencio Molina" y del Área de Festejos del Ayuntamiento de Montilla.La noche del viernes estará protagonizada por el coro de la Asociación Carnavalesca "Prudencio Molina", junto a la academia de baile de Patricia Baena y al grupo de flamenquito Al Son del Sur, "que transformarán la Plaza Puerta de Montilla en una caseta de feria, por lo que estará decorada para la ocasión", tal y como destacó el concejal de Festejos, Miguel Sánchez.Además, “con el objetivo de ir acercando a la ciudadanía hasta la Plaza de Montilla desde la Plaza de la Rosa”, se llevará a cabo la misma actividad que el año anterior, de modo que el grupo de baile flamenco de Patricia Baena, “llegará bailando hasta el Pórtico de Feria, uniendo así las dos plazas al son de las sevillanas”, tal y como avanzó Miguel Sánchez.El sábado 8 de julio, la jornada se dedicará al pop-rock, con la actuación de Mecanomanía, un grupo tributo a Mecano que, a juicio de los organizadores, es "uno de los mejores grupos de versiones de España" y que rendirán su particular homenaje a la mítica banda formada por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano.Con todo, los actos centrales de la Feria en honor de San Francisco Solano arrancarán el martes 11 de julio con la inauguración del alumbrado extraordinario de Feria, tras el pregón que pronunciará en el Paseo de las Mercedes el médico y escritor montillano Antonio Varo Baena.Autor de una fecunda obra poética, Antonio Varo Baena es jefe de la sección de Epidemiología de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y en enero del 2011 asumió por vez primera la presidencia del Ateneo de Córdoba, colectivo cultural al frente del cual permaneció hasta finales del mes de enero del pasado año, cuando se incorporó de nuevo el abogado Federico Roca de Torres.En mayo del 2011, Antonio Varo Baena ingresó en la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, si bien hasta el mes de marzo del 2012 no leyó su discurso de presentación, centrado en el espacio literario y vital del poeta aguilarense Vicente Núñez, con el que mantuvo una estrecha amistad.Desde siempre, el autor montillano ha entendido la poesía "como evocación y no como vocación o disciplina". El empleo de la forma en su obra responde a la libertad del poeta sujeta al poema y a su ritmo, lejos de clichés académicos. En sus textos predomina el presentimiento de la muerte, de la nada, con el epítome fugaz y doloroso del amor.Pregonero de la Semana Santa de Montilla en el año 2007, y director durante algunos años de la Fundación Vicente Núñez, Antonio Varo Baena suele adornar sus poemas con un cierto culturalismo, más como justificación que como sostén poético. Además, recurre habitualmente al poema breve, aunque en ocasiones utiliza algún poema largo como contraste, siempre teniendo presente la unidad del libro como "valor destacado".El pregonero de la Feria de El Santo 2023 estará acompañado en el Paseo de Las Mercedes por un espectáculo de cante flamenco "diferente" y, al término de su intervención, la Agrupación Musical La Unión iniciará un pasacalles que finalizará en la portada de la Feria, que rememora los desaparecidos Arcos de la Puerta de Aguilar.En cuanto a la organización del recinto ferial, Miguel Sánchez reiteró que se continuará con el mismo modelo de la Feria del pasado año, con una quincena de casetas en la zona de Envidarte, "más tres casetas enfocadas a un público más joven" que se ubicarán en la Avenida de Las Camachas.De igual modo, en el Real de la Feria habrá dos escenarios principales: uno en Envidarte y otro, en las instalaciones deportivas, donde estará la caseta dedicada a las personas mayores. Según desveló ayer Miguel Sánchez, los dos conciertos principales correrán a cargo de Mojinos Escozíos, el viernes 14 de julio, y Decai, el sábado 15 de julio.