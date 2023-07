La ONCE reparte 175.000 euros gracias a cinco cupones vendidos junto al ambulatorio por Luis Cárdenas Salido

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

La suerte ha vuelto a sonreír a Montilla. El sorteo diario de la ONCE ha dejado 175.000 euros de la mano de Luis Cárdenas Salido, vendedor desde el año 2006, que ha distribuido desde su habitual punto de venta junto al Centro de Salud de la Avenida de Andalucía un total de cinco cupones del número 05282, premiados en el sorteo del miércoles 26 de julio con 35.000 euros cada uno.De este modo, y por cuarta vez desde que se incorporó como vendedor de la ONCE hace ahora 17 años, Luis Cárdenas vuelve a repartir suerte en Montilla con las cinco cifras del cupón que, en esta ocasión, rendía tributo al Día de los Abuelos, como homenaje a "estos transmisores de enseñanzas, de la historia familiar y de la cultura que ha rodeado a sus antecesores y a las generaciones actuales".Así, el 18 de diciembre de 2007, Luis Cárdenas dio otro premio mayor de 350.000 euros en su localidad natal y, casualmente, siete años después, premió con otros 35.000 euros a uno de los diez ganadores de aquel sorteo. En efecto, a mediados de octubre de 2014, el sorteo diario de la ONCE dejaba casi un millón de euros, gracias a Luis Cárdenas Salido, que vendió un total de 28 cupones del número 78943, premiados con 35.000 euros cada uno.El cupón diario de la ONCE es el sorteo más longevo de la organización que lo celebra desde el 8 de mayo de 1939 llamado en aquel entonces. En esos tiempos, el sorteo se realizaba de manera independiente en las diversas provincias de España, el precio del cupón era de diez céntimos y consistía en un número de tres cifras más una serie de cinco cifras.