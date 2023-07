El PSOE defiende un sistema de salud pública, gratuita, universal y de calidad en su programa de cara al 23J

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La defensa del sistema público de sanidad y salud y la denuncia del "desmantelamiento que se está sufriendo en aquellas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular", fueron ayer las razones por las que el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y la senadora María de los Ángeles Luna reivindicaron “los derechos constitucionales a una sanidad y a un servicio de salud públicos, gratuitos, universales y de calidad para todos, sin discriminación de ningún tipo y, menos, por razones económicas”.En este sentido, Rafael Llamas puso en valor el programa con el que el PSOE se presenta a las próximas elecciones generales del 23 de julio, una cita “en la que nos jugamos mucho, ya que, al estar convocada para decidir cuál será el Gobierno de nuestra nación, va a ser determinante en el sentido de cómo va a orientarse el día a día de las personas y de los pueblos de España”.Llamas resaltó que “cualquier decisión que se tome en el Gobierno de España tiene una repercusión directa en cada vecino de Montilla, por lo que nos interesa que en España haya un gobierno sensible con quienes más necesidades tienen, que defienda la sanidad pública, las ayudas a las personas que están en dependencia, a las familias en situaciones de riesgo social con políticas sociales que las protejan y que garantice la igualdad de todos frente a otros partidos que solo defienden los privilegios de los de siempre”.Para Llamas, “hay que hablar de mantener actualizadas las pensiones conforme al nivel de vida, de ampliar las prestaciones de la Seguridad Social, de garantizar la calidad de los servicios públicos de salud, de generar empleo estable y de calidad, de garantizar los derechos de los trabajadores o de apoyar a los emprendedores que crean empleo frente a los especuladores , aunque haya partidos que no quieren hablar de estos temas y solo están centrando su campaña en demonizar a un Gobierno que ha sabido superar muchas crisis y dar respuestas a muchos problemas, poniendo a las personas por delante de todo”.Según Rafael Llamas, el próximo 23 de julio "la ciudadanía va a tener que decidir entre dos modelos bien definidos: el que defiende el PSOE, basado en una sanidad pública y gratuita con recursos suficientes para mejorar su calidad y ponerla al servicio de todas las personas, independientemente de su nivel económico; y el modelo del PP y Vox, basado en mercantilizar la sanidad para hacerla un negocio en el que los que tienen dinero para pagarla puedan tener una asistencia de calidad y quienes no dispongan de recursos se vean condenados a una atención de segunda clase, con listas de espera y sin acceso a recursos, técnicas o especialistas a los que las familias con pocos recursos no pueden acceder”.Por su parte, la senadora socialista Ángeles Luna, que repite como candidata al Senado por la provincia de Córdoba, expuso las líneas programáticas del PSOE en materia de sanidad y salud, partiendo del principio de “la sanidad como un derecho y no como un negocio, al tiempo que los recursos destinados a garantizar este derecho no pueden considerarse como gasto, sino como inversión, pues no hay mejor inversión en un país que la destinada a garantizar la salud y la calidad de vida de las personas”.Después de denunciar los recortes económicos que en Andalucía está aplicando el PP desde el Gobierno de Moreno Bonilla, la senadora socialista afirmó que “la sanidad pública está en peligro en Andalucía”, por lo que abogó por "poner freno a este proceso desde un Gobierno central fuerte que sirva de contención".La senadora socialista puso en valor las políticas del presidente Pedro Sánchez, denunciando “el copago farmacéutico que quiere volver a aplicar el PP, que ya aplicó el Gobierno de Rajoy, perjudicando fundamentalmente a los mayores y a las familias más vulnerables, y que eliminó el actual gobierno presidido por Pedro Sánchez”.Asimismo, Luna denunció que "para ahorrar impuestos a los ricos, el PP está recortando en Andalucía servicios en los centros de salud, cerrándolos por las tardes en los meses de verano y no contratando a personal sanitario para cubrir vacaciones".Por último, la candidata socialista al Senado manifestó el apoyo del PSOE a la creación del área sanitaria de Montilla y, de esta manera, "frenar el desmantelamiento funcional que la Junta de Andalucía está imponiendo al Hospital de Montilla".