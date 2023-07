El Pleno acuerda incrementar a 15,45 euros el precio de la hora del servicio municipal de Ayuda a Domicilio

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Pleno del Ayuntamiento de Montilla aprobó anoche, por unanimidad, la modificación de la ordenanza fiscal por la que se regula la tasa por la prestación del servicio municipal de Ayuda a Domicilio. La medida pretende "igualar lo que paga el Consistorio por esta actividad con el importe de financiación por parte de la Junta de Andalucía, que el pasado mes de mayo incrementó desde 14,60 hasta 15,45 euros la hora de trabajo", tal y como detalló la teniente de alcalde de Hacienda, Antonia Ramírez.En una sesión celebrada en el edificio Solera Hub a causa de las obras que se están llevando a cabo en la cubierta de la Casa Consistorial , todos los grupos municipales respaldaron la propuesta de reforma de la ordenanza defendida por la responsable municipal de Hacienda, quien detalló que "pese a estar en vigor desde el pasado 8 de mayo el nuevo precio fijado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, el copago de la hora de prestación del servicio se continúa calculando al precio de 14,60 euros, como fija la normativa municipal", por lo que "de no armonizar dichos importes, la diferencia económica hasta los 15,45 euros aprobados por la Junta se descontaría al Ayuntamiento y es un dinero que no se podría aprovechar a nivel local”.Una vez aprobada la modificación de la ordenanza y mientras se resuelve el trámite de exposición pública al que se somete cualquier operación administrativa de este tipo, el Ayuntamiento de Montilla estudia si es posible aplicar los nuevos importes en el contrato que mantiene para la realización de este servicio con la empresa montillana Monsecor o si, por el contrario, "es obligatorio volver a publicar una nueva licitación que recoja los precios actuales".En este sentido, desde el Área de Bienestar Social, Cultura e Igualdad se espera a conocer el resultado de las consultas elevadas a otras Administraciones antes de adoptar alguna decisión al respecto. No obstante, el Ayuntamiento de Montilla ha avanzado que "en el caso de que se autorice la modificación del contrato para aplicar esta subida del 5,5 por ciento en el precio de referencia en la hora de servicio prestada, la nueva ordenanza podrá aplicarse desde el inicio del último trimestre del año".