El candidato de Sumar acusa al PP de querer "convertir" el Hospital de Montilla en un simple consultorio médico

Andalucía, "a la cola" en inversión sanitaria

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y cabeza de lista de la candidatura de Sumar al Congreso de los Diputados por Córdoba, ha visitado esta mañana el Hospital Comarcal de Montilla para conocer, de primera mano, las reivindicaciones de los profesionales que trabajan en el centro ubicado en el paraje de La Retamosa.Santiago, que ha estado acompañado por Rosa Rodríguez y María Luisa Rodas, concejalas de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla, ha calificado de "temerarias" las medidas que la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía viene aplicando en el Hospital de Montilla, como la falta de reconocimiento de la UCI que, en opinión del candidato de Sumar, "tiene la finalidad de ir cerrando otro tipo de servicios como, por ejemplo, el paritorio"."Si no hay un servicio con profesionales en la UCI, el paritorio tendrá que ser cerrado o no se podrán llevar adelante operaciones de complejidad, lo que significa condenar el Hospital de Montilla a su desaparición poco a poco y a convertirse en un simple consultorio médico".En ese sentido, Enrique Santiago ha denunciado que el Hospital de Montilla tiene un 25 por ciento menos de camas abiertas que el Hospital de Andújar y, también, entre un 20 y un 25 por ciento menos de profesionales que centros sanitarios de similar población."Hay una clara intencionalidad de ir degradando el servicio del Hospital de Montilla, a pesar de las advertencias que permanentemente los profesionales de la salud están intentando hacer llegar a los medios de comunicación y a la sociedad en general", aseguró el candidato de Sumar, quien manifestó la necesidad de que la población de la Campiña Sur Cordobesa "salga a reivindicar el fortalecimiento de los servicios sanitarios en este hospital para garantizar su futuro frente a los criterios del Partido Popular".Para Enrique Santiago, "el PP ha puesto Andalucía a la cola de inversión en sanidad por habitante" y, al respecto, ha asegurado que "en este momento, es una de las cuatro comunidades autónomas con menos inversión", lo que se estaría notando en el "descenso de la calidad del servicio".Tras mantener un encuentro con representantes del Sindicato de Enfermería SATSE, el candidato de Sumar ha querido hacerse eco de una realidad "preocupante", que principalmente se concreta en la "negativa" de la Junta de Andalucía de reconocer el servicio de la UCI que, en palabras de Santiago, es "fundamental" para el funcionamiento de cualquier hospital."Hasta ahora se han cerrado 250 camas de atención sanitaria solo en la provincia de Córdoba y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) perdió el año pasado más de mil enfermeros y 600 médicos por las condiciones precarias de trabajo y las malas condiciones salariales", ha censurado el secretario general del PCE.El cabeza de lista de Sumar ha expresado su preocupación por la situación que atraviesa el Hospital de Montilla, debido a la falta de inversión y a la ratio de cama por habitante que, según Enrique Santiago, "ahora mismo es la más baja de toda Andalucía".Por este motivo, la formación que lidera Yolanda Díaz ha propuesto una ley para acabar con las listas de espera, un problema que, solamente en la provincia de Córdoba, afectaría en estos momentos a 58.000 personas, de las cuales 14.000 requerirían una intervención quirúrgica, según Enrique Santiago, quien ha añadido que "la mayoría lleva más de seis meses esperando".De igual modo, Sumar propone ampliar el catálogo de atenciones sanitarias con servicios de salud bucodental, fisioterapia u óptica, así como un "gran impulso" a la atención de salud mental. "La política que está haciendo el PP es acabar con la sanidad pública y, cada día, el desvío es mayor a la sanidad privada", ha añadido Enrique Santiago."Todo el mundo, a la hora de votar, tiene que tener en cuenta que cualquier servicio sanitario que se cierra en la sanidad pública nunca más se vuelve a abrir y se consolida en la sanidad privada", ha denunciado el candidato de Sumar, para quien "si vivimos en un país con un sistema basado en la sanidad privada no podrán pagarse muchas de las atenciones y las personas empezarán a tener serios problemas o a morir por no recibir la correspondiente atención por parte de la Administración pública".