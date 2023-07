Buzón del Lector | Protección Civil necesita voluntarios

ANTONIO VARO SÁNCHEZ

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

se hace eco en sude una carta abierta de Antonio Varo Sánchez, integrante de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en Montilla. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Corría el año 1986 cuando, en un bar de Montilla –lugar donde, muchas veces, se toman las mejores decisiones–, un par de amigos me vieron entrar y me llamaron. “Oye, tú que estás en el Ayuntamiento... ¿Sabes algo de una cosa que se llama Protección Civil?".La curiosidad que sentimos los humanos hacia lo desconocido me hizo no dejar pasar aquella cuestión por alto. Al día siguiente, nada más incorporarme al trabajo, empecé a indagar entre compañeros y concejales para tratar de saber qué podía ser aquello de Protección Civil, cosa desconocida para todos en aquellos momentos.Pasados unos días, no muchos, aquella curiosidad recaló en buen puerto, ya que la Corporación municipal de aquella época se “había puesto las pilas” y ya se sabía lo necesario para tener una Agrupación de Voluntarios en nuestro municipio.Voluntad política había: ahora solo faltaba un grupo de personas que conformaran dicha agrupación. Quizá esto último fue lo más fácil pues, tras comentarlo con los amigos que me trasladaron la idea, rápidamente nos pusimos en marcha para conseguir personas voluntarias que quisieran integrarse en este atractivo y solidario proyecto. No hubo que esperar mucho y, al cabo de un par de semanas, ya eramos más de cincuenta personas.Tras los correspondientes trámites burocráticos y la formación del personal comenzó una andadura que lleva caminando ya más de 37 años. No en vano, el primer asiento en el Libro de Registro de Miembros de la Agrupación data del 6 de abril de 1987.Durante todos estos años ha habido que lidiar con muchas historias: muchas buenas y, algunas, malas como falta de medios, incomprensión política, desconocimiento ciudadano y falta de apoyos. Pero el tiempo nos ha puesto en nuestro sitio y ya hace muchos años que no escucho aquello de “niño, déjame una bombona en el cuarto”, cuando al principio, por nuestra característica indumentaria, nos confundían con repartidores de butano. Ahora las cosas son diferentes y, cuando no estamos, se nos echa de menos.A mí, personalmente, me ha resultado y me resulta especialmente gratificante ser miembro de este colectivo. La formación recibida, poder ayudar a los demás, poder transmitir y compartir los conocimientos adquiridos durante tantos años son sensaciones difíciles de explicar. Tanto que, en algunas ocasiones, he comentado que no me siento voluntario, un concepto que parte de la idea de dar sin recibir nada a cambio. Y es que considero que yo he recibido y sigo recibiendo mucho más de lo que doy. Porque, por ejemplo, poder salvar una vida es una satisfacción que no tiene precio.Varias generaciones han pasado por nuestra querida Agrupación, con épocas de más y menos personal. Pero es ahora, cuando precisamente más se nos demanda, cuando contamos con mejores medios, cuando contamos con el apoyo incondicional de las instituciones, cuando hemos puesto al voluntariado en el sitio que se merece... Ahora es cuando falla el factor humano.Ya llevanos unos cuantos años padeciendo esta situación, tanto que afrontamos los peores días del Covid-19 con solo nueve personas que, por decisión propia, y de manera completamente voluntaria y altruista, pusieron en riesgo su vida para que a sus paisanos nos les faltara aunque fuera lo mínimo en esos primeros días tan complicados.A lo largo de estos años rara es la familia de Montilla que, de una forma u otra, no se ha visto “atendida” por Protección Civil. Por eso, para despedirme, me gustaría que me permitan lanzar un mensaje algo atrevido: “es el momento de que la sociedad montillana devuelta a Protección Civil lo que Protección Civil ha dado a la sociedad montillana". Y la manera de hacerlo es muy sencilla: únicamente hay que hacerse voluntarios. Sin duda, todos saldremos ganando.