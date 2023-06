Un experto recomienda a los alérgicos tener "especial cuidado" en eventos con gran afluencia de público

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Las personas alérgicas deben tener "especial cuidado" en eventos, espacios y actividades con gran afluencia de público, como conciertos, ferias, festivales y romerías, entre otros, por lo que "no deben olvidar tomar su medicación prescrita y si está siendo insuficiente, consultar con un especialista para que ajuste el tratamiento", según ha indicado Ignacio García Núñez, jefe del servicio de Alergología de los hospitales Quirónsalud Córdoba y Campo de Gibraltar.El doctor García Núñez ha explicado que en primavera y verano se producen numerosas actividades de reúnen a muchas personas, y los alérgicos deben tener cuidado para disfrutar de estos actos. Por una parte, los pacientes sensibilizados al polen de olivo sobre todo y a otros pólenes como gramíneas, salsola, y cenizo, entre otros, pueden tener problemas respiratorios desde la rinoconjuntivitis al asma, pasando por la dermatitis atópica, por lo que "es muy importante que tomen su medicación".Por otro lado, los pacientes alérgicos al veneno de insectos (avispas y abejas fundamentalmente), han de tener especial cuidado cuando asisten a eventos multitudinarios y sobre todo con las concentraciones de residuos sólidos (basuras) donde se pueden acumular multitud de avispas y otros insectos.La picadura en un paciente sensibilizado podría abarcar desde una reacción exagerada en la zona afectada (no grave pero sí molesta) a cuadros más generalizados como urticaria, angioedema o anafilaxia de mayor o menor gravedad.Es por ello importante "huir de posibles focos de insectos y que las personas alérgicas a su veneno lleven su medicación de emergencia (antihistamínicos, corticoides o adrenalina, entre otros), por si fuera necesario", según ha señalado el doctor García Núñez.Otro motivo de consulta en esta época son las alergias alimentarias, que pueden debutar en cualquier momento o presentarse un nuevo episodio tras la ingesta accidental de un alimento no adecuado, que puede tener una evolución desde un cuadro leve a uno muy severo. Para ello, el doctor ha recomendado que todo paciente con alguna alergia alimentaria o sospecha pregunte encarecidamente todos los ingredientes de los platos que va a tomar y lleve su medicación por si le hiciera falta.También pueden surgir problemas dermatológicos en esta época del año como dermatitis por maquillaje, urticaria por sudor o calor, dermatitis atópica por polen o irritantes como el Alberto, urticaria aguda y urticaria solar, entre otros, que pueden tener muy diferente origen y con distintos tratamientos, siendo la base de todos estos problemas el autocuidado del paciente (hidratación, protección solar, tratamiento con antihistamínicos).