Un curso analizará la importancia que pueden jugar las primeras horas para localizar a personas desaparecidas

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Un curso de formación impartido por dos policías locales de Montilla analizará la importancia que pueden jugar las primeras horas para localizar a personas desaparecidas. La acción formativa, que se enmarca en el Plan Agrupado de Formación para el Empleo de la Diputación de Córdoba, tendrá lugar este próximo lunes y estará dirigido a 40 policías locales de la provincia de Córdoba.El curso contará con un bloque de clases telemáticas por espacio de 15 horas y otra parte presencial, de cinco horas de duración, "durante las cuales se formará a agentes de la Policía Local, cada vez más implicados en la búsqueda de personas”, tal y como destacó uno de los monitores del curso, Francisco Pavón, responsable de la Unidad Operativa de Drones de la Policía Local de Montilla.El curso también contará con la participación del montillano Mariano Jiménez Pérez, agente de la Policía Local en la localidad que a finales del pasado año se convirtió en el coordinador de la delegación cordobesa de SOS Desaparecidos Andalucía , una asociación sin ánimo de lucro que es pionera en España en la búsqueda coordinada de desaparecidos y que existe gracias a la colaboración entre cuerpos de seguridad, voluntarios de Protección Civil y medios de comunicación."El objetivo es que los compañeros tengan conocimientos básicos para saber cómo afrontar las primeras horas de la búsqueda de personas, que son fundamentales”, detalló Mariano Jiménez quien, en una entrevista concedida a Montilla Digital a primeros de año , subrayó que "las primeras 24 horas son cruciales para resolver con éxito la desaparición de una persona"."Es cierto que hay que analizar las circunstancias en las que se ha producido cada desaparición, pero sí puede afirmarse que la difusión de una alerta a través de la colaboración ciudadana y de los medios de comunicación ayuda a que otras personas aporten datos importantes para el esclarecimiento de un hecho de estas características", aseguró el coordinador provincial de SOS Desaparecidos Andalucía.En este primer curso de nivel básico se contará además, con la visión de la Guardia Civil, ya que el teniente comandante del Puesto de la Guardia Civil de Montilla, José Antonio Hidalgo, impartirá una ponencia para explicar el procedimiento y el protocolo que se debe seguir en estos casos. Igualmente, también se contará con la visión de los familiares, ya que participará Isidro Molina, padre de Paco Molina, el joven que fue visto por última vez en julio de 2015 en Córdoba capital cuando tenía 16 años y que aún permanece en paradero desconocido.Según Mariano Jiménez, "hay que pensar que cualquier desaparición genera una gran angustia y mucha incertidumbre entre los familiares y amigos de las personas en paradero desconocido". No obstante, en el caso de personas mayores de edad que no desean ser localizadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad comunican a su entorno que su familiar se encuentra bien pero que, voluntariamente, no desea volver a su domicilio. "Cuando nos enfrentamos a desapariciones de menores o incapacitados, entonces lo ponemos en conocimiento de sus padres o tutores, velando por los mismos hasta que se hacen cargo de ellos", recalcó el coordinador provincial de SOS Desaparecidos Andalucía.