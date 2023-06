Entra en vigor la jornada intensiva en el campo

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Córdoba (UGT-FICA Córdoba) ha recordado hoy que este 1 de junio entra en vigor la jornada intensiva en el sector del Campo de la provincia de Córdoba, que contempla un tiempo efectivo de trabajo al día continuado de 6 horas y 10 minutos de lunes a sábado. Asimismo, la formación sindical destacó que “durante este período reducido se incluye un descanso de 15 minutos que, en ningún caso, tendrá que ser recuperado por parte del trabajador”.El secretario general de UGT-FICA Córdoba, Pedro Téllez, señaló que “con esta jornada continua, regulada en el Convenio Provincial del Campo, se pretende limitar la exposición de los trabajadores y trabajadoras del sector, alrededor de 60.000 en Córdoba, a las altas temperaturas”. Por ello, indicaron, “desde UGT, sindicato mayoritario en el colectivo agrario en la provincia cordobesa, se recomienda que el inicio de las labores se produzca en la franja horaria más temprana posible, con el objetivo de finalizar antes de las horas de mayor exposición solar”.Téllez aclaró, como dato importante para los trabajadores y trabajadoras del campo, que “esta modificación horaria no repercute en las retribuciones, ya que el salario en este sector se fija por jornada de trabajo, no por horas, por lo que el salario mínimo por jornada seguirá siendo de 54,79 euros tras la revisión de las tablas salariales del Convenio Colectivo para 2023”.En total, desde el 1 de junio al 31 de agosto, la jornada semanal será de 37 horas en el Campo. No obstante, UGT-FICA insiste en la necesidad de “extremar las precauciones para evitar los golpes de calor e insolaciones con la ropa de trabajo adecuada, así como hidratarse a menudo y descansar a la sombra al mínimo síntoma o mareo”.