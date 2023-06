El PP critica la "falta de aliciente" de la Noche Blanca

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: PARTIDO POPULAR

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Montilla ha criticado esta mañana la "falta de aliciente" de la próxima edición de la Noche Blanca , que conmemorará este sábado la tradicional Noche de San Juan con seis horas de música en directo en dos parques de la localidad: el Paseo de Cervantes y el Paseo de Las Mercedes.Pedro Jiménez Cruz, concejal del Partido Popular (PP), ha lamentado hoy la "baja actividad cultural" de una iniciativa que, este año, cumple su décimo aniversario con solo dos escenarios. "Las matemáticas no engañan y cuando se creó la Noche Blanca, el número de escenarios era de cuatro y llegamos a juntar a más de 9.000 personas", ha asegurado.El edil popular ha hecho hincapié en que esta actividad "no solo repercutía en el ámbito cultural" sino que "también lo hacía en todos los comercios o bares que había alrededor de los escenarios", de ahí que haya denunciado la "reducción a dos de los escenarios en dos parques municipales con unas instalaciones tremendas pero con una cantidad de bares alrededor mucho menor".A juicio de Pedro Jiménez, "los grupos no tienen el aliciente que tenían anteriormente, ya que hemos pasado de 28 a prácticamente seis en el escenario pop-rock, junto a tres coros y las actuaciones de flamenco" en el Paseo de Las Mercedes."Cuando el PP gobernó, la Noche Blanca ayudaba a diversificar la oferta musical en todos los escenarios, donde se registraba una gran afluencia de público, con el consiguiente beneficio para todos los bares de alrededor", ha concluido Pedro Jiménez.