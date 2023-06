El partido judicial de Montilla designa a José Álvarez como diputado socialista de la próxima Corporación

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El partido judicial de Montilla designó ayer a José Álvarez Rivas, alcalde de Santaella entre 2011 y 2023, como diputado socialista de la próxima Corporación provincial de Córdoba, que se conformará el próximo viernes 30 de junio, día en que se constituirá el Pleno de la Diputación en base a los resultados obtenidos por las diferentes fuerzas políticas en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo.Hasta mañana viernes se darán cita los once hombres y mujeres propuestos por la dirección provincial del PSOE-A en los diferentes partidos judiciales de la provincia donde han logrado representación para su elección como diputados: Montilla, Posadas, Peñarroya-Pueblonuevo, Baena, Aguilar de la Frontera, Córdoba, Lucena y Pozoblanco, donde la lista de diputados propuesta por la Ejecutiva Provincial serán citados para obtener sus credenciales una vez obtenido el refrendo de los concejales socialistas de cada territorio."La elección de los mismos se hace en base a la normativa legal que permite la votación presencial en la sala de vistas o la presentación de al menos un tercio de avales de los concejales de la fuerza política en el partido judicial", relataron ayer desde el PSOE-A.La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Córdoba aprobó el pasado 12 de junio la propuesta de diputados y diputadas que conformarán el Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba tras el 28 de mayo y que está compuesta por once titulares y 33 suplentes.De este modo, el Grupo Socialista en la Diputación estará integrado por Esteban Morales Sánchez, de Puente Genil; Antonio Oliván Arjona, de Valenzuela; Desirée Benavides Baena, de El Carpio; Carmen Pozón Martín-Castaño, de Obejo; Salvador Millán Pérez, de Castro del Río; José Antonio Romero Pérez, de Córdoba capital; María Dolores Campos Algar, de Encinas Reales; José Álvarez Rivas, de Santaella; Manuela Martínez Prados, de Hinojosa del Duque; Rocío Moyano Adame, de Fuente Palmera, y Rafael Villareal García, de Pozoblanco."Estos once diputados y diputadas representarán en la Corporación Provincial a los 347 ediles electos socialistas que forman parte de las corporaciones locales desde el pasado 17 de junio, día en el que se constituyeron los ayuntamientos", precisaron las mismas fuentes.Según sostuvo ayer el PSOE-A de Córdoba, "la representación y el peso socialista en la Diputación de Córdoba se mantiene en este mandato con 11 diputados y diputadas, la misma cifra que obtuvo el PSOE en el ciclo anterior 2019-2023, como consecuencia de la asignación por partidos judiciales en función de los resultados obtenidos en los comicios de mayo pasado".José Álvarez Rivas, de 39 años y con titulación académica en Administración y Finanzas, ha sido hasta ahora alcalde de Santaella, presidente del Grupo de Desarrollo Rural Campiña Sur Cordobesa, portavoz del Grupo Socialista en la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa y miembro de la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía. En el ámbito orgánico, es secretario de política municipal de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Córdoba y, en la actualidad, es portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santaella.