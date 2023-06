Buzón del Lector | Trámites en la Seguridad Social

RAFAEL NAVASFRÍAS LÓPEZ

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

se hace eco en sude la queja de un vecino por las dificultades que, a su juicio, plantea la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social en Montilla para realizar trámites de manera presencial. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Este suceso ocurrió hace un par de semanas, cuando un familiar tuvo que hacer unos trámites administrativos en la Seguridad Social. Como estaba trabajando, pasó su madre a preguntar, sin cita previa, por la oficina de Montilla –que se encuentra en el interior del ambulatorio– y le dijeron la documentación que necesitaba, pero que allí no podía presentar los papeles.Le comentaron que tenía dos opciones: ir a Córdoba o hacer el trámite por vía telemática, con certificado digital. Le dieron una fotocopia, que ya tienen preparada, con un teléfono y una dirección en Córdoba para entregar la documentación alegando que ellos no lo tramitan porque "en las oficinas de Córdoba no quieren que se les envíen papeles". Este familiar no tiene ordenador ni certificado digital y no podía perder un día de trabajo en ir a entregar esa documentación y así se lo comunicó. Pero le dijeron que se fuera a una gestoría para que se lo tramitaran.Mi tía, resignada, se marchó de allí sin saber bien qué hacer. Días después llegó a mis oídos esta noticia y decidí consultarlo con las oficinas de otros pueblos de alrededor. Y ellos me confirmaron que la oficina tiene registro y que pueden hacerlo y, hasta donde yo sé, no hay ningún trámite que solo se pueda hacer exclusivamente por vía telemática. Una cosa es que se recomiende y otra muy distinta que, desde esta oficina, se tome por norma.Le pedí a mi tía que pidiera cita para ir a entregarlos pero que esta vez la acompañaría. Llegó el día y allí estábamos. Les dijimos que queríamos entregar esa documentación y nos contestaron lo mismo que la vez anterior. Pero les corté el discurso diciéndoles que ya lo habíamos consultado y que, como tienen registro, deben hacerlo.A regañadientes hicieron el trámite, advirtiéndonos de que no se hacen cargo si llega o no, a lo que les contesté que de la documentación que les llega son responsables sí o sí de su custodia y tramitación. Mi tía salió de allí indignada porque, si no la acompaño, le hubiesen puesto la misma excusa para no tramitar esos documentos.Esta no es la primera vez que hacen cosas así. En mi familia hemos sido autónomos y estas mismas personas siempre nos han venido con la misma cantinela, dándonos la misma fotocopia con el teléfono y la dirección a la que supuestamente hay que dirigirse.Espero que pronto llegue el día que todo el mundo pueda disponer de medios y conocimientos para que trámites así se puedan hacer sin personas como las que están en esta oficina. Lástima que no se pongan suficientes hojas de reclamaciones en este servicio para que cambien la actitud o, directamente, sean sustituidas por otras.