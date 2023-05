Del miedo a la calma

Unión Balompédica Lebrijana 0 -- 2 Montilla C.F.

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla Club de Fútbol pudo certificar de manera virtual su permanencia en División de Honor gracias al triunfo cosechado por cero tantos a dos ante la Unión Balompédica Lebrijana. Tras dos meses sin conocer la victoria, los vinícolas tiraron de oficio para alcanzar tres puntos vitales que alejó los malos momentos vividos y da un respiro a la entidad auriverde.La noticia que se conoció este sábado sobre la reestructuración que sufrirá la Tercera División –que se conformará con 18 equipos y no con 16, como ha ocurrido esta temporada– ha provocado que la posibilidad de arrastres desde categorías superiores hacia abajo quede reducida al mínimo, siendo este factor determinante para que la decimosegunda plaza en la que finaliza la temporada el conjunto montillano sea, a falta de oficialidad por la Real Federación Andaluza de Fútbol, un puesto clasificatorio que le permita mantener la categoría.Así, el encuentro comenzó con las miradas puestas en los diferentes estadios donde se jugaba la salvación. El Montilla necesitaba anotarse el mismo resultado que el Atlético Palma del Río para mantener su plaza fuera de la zona de descenso.Las noticias eran satisfactorias desde el inicio, viéndose por detrás en el marcador el conjunto palmeño desde los primeros compases, mientras que a los montillanos, con el empate a cero que obtenían en la primera mitad, le era suficiente.Pese a ello, había la posibilidad incluso de que los vinícolas subieran un puesto más en la clasificación en caso de que la U.P. Viso fuera capaz de vencer al Atlético Central en el feudo sevillano. Para ello, el plantel de Paco Soto debía vencer.Con todas estas circunstancias, el primer acto en Lebrija fue escaso en ocasiones y juego, viéndose a un Montilla dominador con el esférico y con mayores intenciones que su rival. Pero, como ha sido habitual durante toda la campaña, muy estéril de cara a portería.Un remate de cabeza realizado por Calzado que se marchó por alto y varios centros al área despejados por la defensa local eran las mejores opciones. Mientras, el cuadro lebrijano merodeó el área defendida por Molero en varios contraataques, solventando la defensa auriverde sin problemas. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, las noticias que llegaban desde los otros feudos eran más que satisfactorias. A la derrota del Atlético Palma del Río había que sumarle el gol que consiguió la U.P. Viso en Sevilla. Ambos resultados favorecían a un Montilla que se encontraba a un gol de la decimoprimera plaza.El cuerpo técnico de los vinícolas movía ficha, dando entrada a Morillo en sustitución de Luque. El mediocentro reactivó el juego visitante, teniendo además la primera opción del segundo tiempo con una internada por el lateral del área que finalizó con un centro chut que se marchó rozando el larguero.Los de Paco Soto comenzaron a sentirse cómodos sobre el terreno de juego y la presión sobre la meta local se intensificó. Juanito pudo abrir la lata en un disparo desde fuera del área, sin embargo, su lanzamiento se escapó cerca del palo izquierdo. Eran los mejores momentos del Montilla, que seguía moviendo su banquillo en busca del gol.Javi Guerrero y Álex Fernández también entraban en liza, ampliando los efectivos en ataque. Con todo ello, el premio del gol llegó para los auriverdes a los 83 minutos de juego. Una falta cerca del área local la ejecutó a la perfección Soto, mandando el esférico a la mismísima escuadra tras tocar el palo. Un tanto de muy bella factura celebrado por toda la expedición vinícola.Los montillanos se quitaban un gran peso de encima, volvían a ver portería y, en ese instante, eran decimoprimeros clasificados, salvados matemáticamente. Por desgracia para los intereses vinícolas, el Atlético Central consiguió el empate ante el Viso en los últimos minutos, volviendo a relegar al decimosegundo puesto al equipo auriverde.Ya en la recta final, Morillo consiguió certificar el triunfo con un disparo por raso que se coló entre las manos del cancerbero. Era el minuto 88 de juego. Tras el tanto, Balau y Adri entraron al terreno de juego. Con cero a dos en el marcador, la derrota del Atlético Palma del Río y el empate entre Central y Viso, el partido concluyó.El triunfo dejó un buen sabor de boca al equipo de Paco Soto, alzándose con un triunfo que maquilla un final de temporada para reflexionar y que debe servir como experiencia para evitar el sufrimiento vivido hasta el final por una entidad que, a la espera de la confirmación oficial por el máximo organismo del fútbol andaluz, se mantendrá la próxima temporada como equipo de División de Honor Sénior.Juanfran, Bergagna, Selu, Juande, Andrés Ramírez (Raúl Castillo 86'), Fernando, Ranchero (Nando 35'), Reina (Juanjo 57'), Juanjo, Manuel (Pepelu 67') y Jorge Alcón (Rubén 57')Molero (Adri 90'), Antonio Luque, Salvi, Calzado, Soto, Juanito (Balau 90'), Javi Ruiz, Luque (Morillo 46'), Maleno, Moro (Javi Guerrero 58') y Tate (Álex Fernández 73')Soto (83');Morillo (88');Pla Muñoz, Pablo José (Málaga). Amonestó por los locales a Juanjo, Juanjo, Manuel y por los visitantes a Luque.Partido correspondiente a la trigésima jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Polideportivo Municipal de Lebrija (Sevilla), ante unos 100 espectadores.