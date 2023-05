Con la soga al cuello

Club Atlético Central (34 puntos) – Unión Polideportiva Viso (34 puntos). Domingo 12.00 horas

Villafranco C.F. – Atlético Palma del Río (30 puntos). Domingo 12.00 horas.

Montilla Club de Fútbol 0 -- 1 C.D. Cabecense

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F.

Nueva derrota del Montilla Club de Fútbol. En dos meses para el olvido, los montillanos han caído derrotados en siete de sus últimos ocho partidos, alejándose de manera casi definitiva de la decimoprimera plaza. Con cuatro plazas de descenso confirmadas y una quinta que dependerá de los posibles ascensos y descensos en categorías superiores, el cuadro vinícola necesitará un triunfo ante la U.B. Lebrijana y la derrota del Club Atlético Central ante la U.P. Viso en la última jornada liguera para no verse abocado a ocupar esa quinta plaza por abajo y tener que depender de otros equipos para continuar en División de Honor Sénior.De igual modo, la peor de las circunstancias posibles se produciría en caso de que el Atlético Palma del Río, cuarto por la cola, fuera capaz de obtener un mejor resultado que los montillanos en la última cita, situación que se traduciría en la caída a zona de descenso del cuadro auriverde al haber solo un punto de distancia entre palmeños y vinícolas.Toda esta vorágine negativa no pudo ser evitada al ver el conjunto comandado por Paco Soto como en un encuentro igualado, la falta de pegada y un solitario tanto del Club Deportivo Cabecense en la segunda mitad volvían a hacer saltar las alarmas en el seno de la entidad.El choque comenzó con dos equipos intensos, buscando llegar al área rival. Primero probó fortuna Baraja para los visitantes, en una jugada combinativa que finalizó con el disparo del atacante blocado a córner por Molero. Instantes después, Juanito respondió con un lanzamiento por encima del larguero tras pase por alto de Luque.Con el paso de los minutos, el encuentro decreció en vistosidad, observándose mayor protagonismo en la lucha por el esférico que ocasiones. El Montilla lo intentaba por los costados, viéndose varios centros al área sin peligro sobre la meta de Andrés, mientras, el Cabecense lo intentaba por velocidad y con jugadas entrelíneas que la defensa vinícola supo maniatar. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, el cuadro de las Cabezas de San Juan dio un paso al frente. Tomó las riendas del esférico, comenzó a merodear el área de Molero y a los 55 minutos, un centro al área chica lo mandó Baraja al fondo de la red en el primer palo. Un gol que hizo mella en los montillanos, incapaces de crear ninguna ocasión clara en toda la segunda mitad.El Cabecense mantuvo el tipo en los frágiles arreones del cuadro local, superados una y otra vez por la firmeza defensiva de un Cabecense que pudo incluso en varias acciones cerrar el marcador. Pese a ello, el resultado no se movió, finalizando la contienda con caras de preocupación en toda la familia vinícola. Con 31 puntos, el Montilla se jugará el todo por el todo en Lebrija este domingo, a las 12.00 del mediodía.De igual modo, el resto de partidos donde los montillanos tendrán la mirada puesta serán:Molero, Salvi, Alfonso Carraña, Soto, Juanito (Javi Guerrero 69'), Javi Ruiz (Morillo 89'), Luque (Migue Calvillo 65'), Maleno, Moro (Barto 76'), Tate (José Carraña 59') y Manolete.Andrés, Manu, Nelson (Fran 61'), Bucarat, Eladio (José Antonio 51'), Vergara, Gonzaga (Juan 78'), Dani Marín, Barajas (Manu Puerto 77'), Francisco (Antonio 66') y Manu Alonso (Juanje 90')Barajas (m.55).Cabrera Fábrega, Antonio (Úbeda). Amonestó por los locales a Maleno, Alfonso Carraña, Moro, Manolete y por los visitantes a Barajas, Andrés, Dani Marín, Eladio, Francisco. Expulsó al visitante Fran por doble amarilla (m.86).