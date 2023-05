Buzón del Lector | Reflexión y participación

PACO ALCAIDE ZAFRA

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

se hace eco en sude una carta abierta de Paco Alcaide Zafra, coincidiendo con la jornada de reflexión previa a las elecciones municipales de mañana. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Una nueva jornada electoral llama a la puerta del ciudadano. De nuevo, el estado democrático al que pertenecemos nos pone en bandeja dorada todos los ingredientes para que el menú político sea del agrado de todos. La campaña electoral reaviva las pautas interpretativas, añade empatía a los líderes y sazona en demasía los proyectos de futuro.Todos y cada uno de nuestros futuros representantes adornan el mismo árbol de Navidad, gestionan las mismas empresas y cumplen con los mismos objetivos, tan solo que cada uno utiliza un enfoque distinto a los demás. Y me parece bien.La apatía participativa del ciudadano es relativamente proporcional al complejo de culpabilidad que se le achaca a la clase política. Y no estoy hablando de los jóvenes en particular, sino que también se suman a ella personas de mediana edad que han experimentado el vuelco ético y moral que ha sufrido la clase política desde que se implantó la democracia.Y es cierto que generalizar hace más débil al honrado, pero es triste y vergonzoso que, a nivel nacional, estemos acostumbrados a presenciar cómo los "representantes de los españoles" ningunean y hacen del hemiciclo un espectáculo tan bochornoso como desagradable. " Señorías", un poquito de por favor...A mí, en particular, los comicios electorales que más me llaman la atención y en los cuales me siento un ciudadano con voto útil son los municipales, esas elecciones donde se vota a la persona, su ética, su trayectoria, su forma de comportarse con el paisano: saludarte por la calle y, si cabe, poderte tomar un café y hablar, aunque sea del tiempo.Cercanía, empatía, problemas y soluciones que quedan dentro de nuestro municipio, al alcance de todos y bajo la tutela del pueblo. Y Montilla, en ese tema, puede presumir de elegancia política porque los candidatos a ser elegidos como nuestros representantes son personas cercanas, de trato fácil y generoso, empáticos y desbordantes de ilusiones por poder elevar el ancla de este nuestro barco y otear un horizonte esperanzador. Compromiso y honestidad: esos son los valores que yo voy a depositar en la urna el próximo domingo.Y quiero redundar en la participación porque es importante que todos sumemos, que seamos capaces de formar un equipo de gobierno al alcance de los montillanos, que seamos partícipes de proyectos en pos de agrandar y darle vida a nuestra ciudad; que se puedan explotar al máximo nuestros vinos y nuestra Denominación de Origen; que se incentive el turismo rural y ecológico, que brindemos, cada 31 de diciembre, porque hayamos conseguido poner un granito de arena más para alzar Montilla al puesto que se merece.La jornada de reflexión, inventada para poder dilucidar el voto del indeciso, debe servir también a los líderes de los partidos para poder tomar nota de que su declaración de buenas intenciones en la campaña electoral puede hacerse realidad el día siguiente. Tan fácil como estar atentos a las notas de prensa y escuchar o leer… El alcalde o alcaldesa de Montilla en estas elecciones es... A partir de ahí, trabajo y honradez.