Las cofradías montillanas lucirán a partir de mañana un lazo celeste en respuesta a la nueva Ley del Aborto

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Las hermandades montillanas lucirán a partir de mañana un lazo celeste en sus estaciones de penitencia en respuesta a la nueva Ley del Aborto. Así lo anunció ayer, a través de un comunicado, la Agrupación de Cofradías, que detalló que este emblema, que se mostrará "de manera bien visible", simboliza el lema “sí a la vida” y "representa la virginidad de la Santísima Virgen María y la aceptación de su maternidad".La medida se adopta "desde el respeto a los representantes de los tres poderes del Estado español, Legislativo, Ejecutivo y Judicial" y "desde el reconocimiento a su legitimidad democrática como servidores públicos para dictar leyes, administrar justicia y ejercer el poder delegado en representación de la soberanía popular".El comunicado de la Agrupación de Cofradías, que "no pone en duda" que los poderes públicos "trabajan en buena conciencia y de buena fe por el bien común", sostiene que la nueva Ley del Aborto aprobada por el Gobierno de España es una norma "injusta y con tintes ideológicos", con la que "los cristianos no debemos estar de acuerdo, ni compartimos las actitudes de algunas personas y colectivos que no aprecian la vida humana".En ese sentido, la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Montilla ha decidido mostrar su disconformidad con esta norma y expresar su "total rechazo" hacia ella, toda vez que invita a los "cristianos comprometidos" a "rechazar toda clase de abominación hacia la familia cristiana o no"."Esta Agrupación de Cofradías entiende que siendo cristianos, quien esté conforme o le dé igual este tipo de leyes ideológicas sepa que incumple los Mandamiento de la Ley de Dios, en concreto el “Quinto, No matarás” y que la vida es un don de Dios para el conjunto de la creación y de la humanidad", añade el comunicado hecho público ayer.Para la entidad que agrupa a las hermandades montillanas, "la dignidad humana no depende de sus circunstancias vitales ni del consenso social, sino que es una cualidad intrínseca de todo ser humano, cuyos derechos han de ser respetados siempre".Así, además de defender que "toda vida humana, por tanto, en su inviolable dignidad, debe ser protegida desde el principio hasta el fin", la entidad que preside José Antonio Trapero Perea aboga por que "el respeto a la dignidad de la vida de todo ser humano y sus derechos fundamentales, especialmente de los más débiles, son signos del progreso y la prosperidad de una sociedad y no puede considerarse que dicho respeto sea un retroceso o sea contrario a la libertad"."Comprendemos que hay situaciones complejas, de aparentes conflictos de derechos, que son difíciles de resolver; pero entendemos que profundos dilemas éticos y morales no pueden resolverse de forma genérica con el sacrificio de uno de los derechos fundamentales afectados (en este caso, el derecho a la vida) haciendo prevalecer el otro", concluye el comunicado de la Agrupación.