El PP propone la constitución de un Consejo Local de Comercio y la reapertura al tráfico de la Corredera

Reapertura al tráfico de la Corredera

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Constituir un Consejo Local de Comercio y reabrir al tráfico rodado la calle Corredera para fomentar la actividad económica en la zona centro de Montilla. Esas son dos de las propuestas que el Partido Popular (PP) incluirá en el programa electoral con el que concurrirán a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.Así lo ha anunciado esta mañana el candidato a la Alcadía por el PP, Federico Cabello de Alba, durante el transcurso de una comparecencia en la que ha denunciado el "declive" que asegura apreciar en Montilla. "Pese a las cosas que se han hecho, no se ha acertado con las políticas, no ya que permitan el crecimiento de nuestra ciudad y de los montillanos, sino que no se ha acertado, siquiera, con las medidas que eviten que Montilla se siga desangrando y vaya perdiendo competitividad con respecto a los pueblos de alrededor", ha afirmado.Para el alcaldable popular –que ha calificado el sector comercial como "un termómetro en tiempo real de cuál es la salud económica" de Montilla–, "es necesario que antes de lanzar su programación, el Ayuntamiento escuche no solamente a los comerciantes, sino al resto de los sectores económicos" de la localidad.Al respecto, Cabello de Alba ha asegurado que "es unánime el sentir de los comerciantes, que no se han sentido oídos", algo que, según ha defendido, "viene siendo palpable desde la campaña del año 2017", cuando algunos comerciantes colocaron en sus escaparates carteles con el lema de. "Desde entonces, las cosas han ido a peor", ha sentenciado.En ese sentido, el candidato del PP ha planteado la constitución de un Consejo Local de Comercio "para dar el máximo rango a ese foro institucional de diálogo permanente entre comerciantes e institución municipal" y, a su vez, para consensuar planes de actuación que fomenten la actividad económica.De igual modo, Federico Cabello de Alba se ha comprometido a reabrir al tráfico la calle Corredera "al día siguiente de estar gobernando". Según el candidato popular, la medida se adoptaría "en horario comercial", manteniendo su semipeatonalización los fines de semana y los días festivos."Ya veríamos la forma más lógica de hacerlo posible, seguramente con la implantación de un bolardo automático que permita la entrada a los estacionamientos de forma cómoda y rápida, tanto por parte de los vecinos que tengan que entrar a su cochera como por parte de los servicios de emergencia que tengan que pasar por la calle", ha avanzado.Cabello de Alba se ha mostrado "convencido" de que la reapertura al tráfico de la Corredera "va a ser un beneficio para los comerciantes" y ha añadido que "lejos de ser un perjuicio para el medio ambiente, es un beneficio puesto que acortamos el recorrido de los vehículos y, por tanto, las emisiones de dióxido de carbono". Con todo, el candidato del PP se ha mostrado dispuesto a instalar en la Plazuela de la Inmaculada un medidor de calidad del aire "para que todos tengamos presente que, si en un momento dado, el aire que respiramos no es el más adecuado, podamos adoptar algunas otras medidas".De igual modo, el alcaldable popular ha defendido que "el Ayuntamiento tiene que ayudar también con medidas fiscales a esa recuperación que, en el fondo, tienen que hacer nuestros propios comerciantes" y ha anunciado la aplicación de tres bonificaciones de tasas que serían "acumulativas" para propiciar la rehabilitación de los locales que estén vacíos en la zona centro o la creación de negocios por parte de mujeres desempleadas.