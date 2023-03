La Casa de las Aguas acoge la puesta de largo de 'Rumor de besos y batir de alas', el poemario de Soledad Raya

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

. Así se titula el nuevo poemario de Soledad Raya Raya, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Montilla y propietaria de la Librería Nobel, que ayer vivió su particular puesta de largo en un abarrotado patio de la Casa de las Aguas, en el que no faltaron ni la música, a manos del guitarrista José María Espejo, ni la poesía, gracias a una autora que ha querido compartir sus emociones más íntimas en una bellísima obra.Editado por Detorres Editores,es un poemario intimista que expone los pensamientos y los sentimientos de la autora en diferentes momentos de su trayectoria vital. Prologada por Antonio Guerra Álvarez, la obra está basada en el aprendizaje de la gestión emocional por parte de Soledad Raya, así como en la transformación de su pensamiento."Se trata de un texto intimista, pero capaz de servir de reflejo a las emociones de otras personas, buscando con ello liberar la emoción limitante", explicó ala propia autora del poemario, cuya portada ha sido ilustrada por un dibujo en acuarela de su hija, Marina Jordano Raya.El acto de presentación del libro contó con la participación del editor Calixto Torres y del autor del prólogo, Antonio Guerra Álvarez, para quien acercarse arepresenta "un acto de valentía", al "atreverse a mirar cara a cara a lo íntimo, a lo que mantenemos invisible en el fondo del alma".Para este escritor, conferenciante y articulista, que trabaja para la Junta de Andalucía como orientador especializado en limitaciones de la movilidad, el nuevo libro de Soledad Raya "invita a bucear en un océano de emociones en el que la autora busca, de una manera insistente, una referencia presente que complete el código con el que poder franquear la puerta de un futuro, tal vez imperfecto, en el que habita lo íntimo".A su vez,es, en palabras del prologuista, "la crónica vital de una caricia nonata, de un beso apasionado, de un recuerdo emocionado, de un arrumaco a escondidas o del dolor más hiriente", así como "el relato de la lejanía de un abrazo no dado o la crónica del tacto malparido de dos pieles erizadas que se desean y no podrán jamás tocarse".