Inoportuna debilidad

Montilla Club de Fútbol 0 -- 2 U.D. Los Barrios

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla Club de Fútbol desperdició su primera oportunidad para afianzarse en la zona alta de la clasificación. Los hombres de José Ángel Garrido cayeron derrotados por cero tantos a dos ante la Unión Deportiva Los Barrios, un equipo que se encontraba empatado a puntos con los montillanos y que salió del Estadio Municipal con un triunfo fundamental en sus aspiraciones por alcanzar los puestos nobles en la tabla.De este modo, el partido comenzó con el retorno de José Carraña al once titular auriverde. Los primeros compases eran de dominio visitante, con una mayor posesión y bloqueando cualquier opción en ataque de los montillanos. Los Barrios se mostró firme en defensa, movió el esférico con criterio y merodeó la meta de Molero.Pese a ello, las ocasiones no se producían y con el paso de los minutos, el Montilla consiguió igualar las fuerzas. Las introducciones por banda de jugadores como Salvi, Maleno o Manolete permitieron observar una serie de centros que no encontraron rematador.Javi Guerrero tuvo una buena opción dentro del área, no obstante, no consiguió conectar con el esférico en el momento decisivo. Llegados a la recta final del encuentro, la U.D. Los Barrios volvió a controlar el balón durante estos instantes, aprovechando Samu a los 39 minutos un centro medido de Lucas al segundo palo para rematar de cabeza el cuero y anotar libre de marca el cero a uno.La defensa vinícola, muy segura en las últimas jornadas, permitió una jugada y posterior centro que facilitó en demasía el trabajo a su contrincante. El tanto no menguó a los montillanos, que tuvieron en el tiempo añadido del primer acto la ocasión más clara.Una internada de Manolete por banda finalizó con un centro al corazón del área que Maleno, llegando desde atrás, remató sobre la portería barreña y Freik sacó a escasos centímetros de la línea de gol. No tuvo suerte el Montilla en dicha acción y la primera mitad concluyó con ventaja para los visitantes.Tras el paso por vestuarios, el banquillo vinícola movió ficha en busca de alternativas. Barto, Migue Calvillo y Luque entraban en liza, acumulando los montillanos una serie de jugadores en ataque con el claro objetivo de tomar el control en la faceta ofensiva dentro del encuentro. Sin embargo, nada surtió efecto.El Montilla lo intentó, topándose una y otra vez con una acérrima retaguardia en el bando de Juan Manuel Pons. Manolete tuvo la mejor opción en un balón picado al área ante el que no terminó de controlar ni disparar a portería cuando tenía todo a favor.Tras dicha ocasión, llegó el jarro de agua fría para los auriverdes. Una indecisión entre Molero y Salvi a la hora de despejar un esférico produjo la llegada desde atrás de Arthur para robar el balón y anotar a puerta vacía el cero a dos. Corría el minuto 53 de juego.Un regalo para los barreños que solo tuvieron que mantener el orden observado hasta el momento y aguantar los tímidos arreones de un Montilla que se vio incapaz de acercarse en el marcador y mostró una imagen alejada de las buenas sensaciones mostradas en fechas anteriores.Ni los sucesivos cambios desde el banquillo ni las modificaciones dentro del esquema produjeron el resultado deseado y la contienda concluyó con derrota para los auriverdes. Con 30 puntos, a tres de la zona de Copa de Andalucía y seis por encima del descenso, el cuadro vinícola visitará Castilleja de la Cuesta este domingo para medirse al cuadro sevillano en busca de un triunfo que le permita seguir soñando con metas mayores en esta División de Honor.Molero, Antonio Luque, Salvi, Alfonso Carraña, Soto, Juanito, Javi Ruiz, José Carraña, Javi Guerrero, Maleno y Manolete. También jugaron: Luque, Morillo, Moro, Barto, Calzado y Migue Calvillo.Pablo, Oñate, Rubio, Moha, Samu, Ramiro, Freik, Arthur, Michael, Bermúdez y Lucas. También jugaron: Martín, Sarmiento, Álex García y Natera.Samu (m.39);Arthur (m.53).Cartés Burgos, Rubén (Huelva). Amonestó por el bando local a Calzado, Alfonso Carraña y al técnico, José Ángel Garrido. En los visitantes amonestó a Sarmiento.Partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de liga en el Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 300 espectadores.