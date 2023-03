El 'Wake Up Festival' reunirá este próximo sábado en Montilla a varios reconocidos artistas de música urbana

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla se convertirá este próximo sábado en la capital andaluza de la música y de la cultura urbana gracias a la primera edición del Wake Up Festival , un evento organizado por varios jóvenes emprendedores montillanos del sector del ocio que reunirá en las instalaciones de Envidarte a artistas llegados de diferentes puntos del país.Con el conocido productor, DJ y músico barcelonés José de Rico como cabeza de cartel –un artista que atesora más de una década de trayectoria con éxitos comoy colaboraciones con artistas del panorama urbano internacional–, eltambién pondrá sobre el escenario al DJ granadino Robert Morr, conocido por un estilo único que mezcla música urbana y canciones de moda con la mejor electrónica.De igual modo, la cabecera del cartel se cierra con Juanjo García, considerado como uno de los productores con más talento de España. Con sesiones compuestas por reggaeton,y ciertos remixes de electrónica, el artista ofrecerá un show asegurado en Montilla.A su vez, ZZ Group, que es la firma que promueve el, también contará con artistas de la comarca que, de este modo, podrán encontrarse con su público más próximo. Entre ellos, destacan José Frías, de Rute; el dúo Kassier, de Fernán Núñez o los montillanos Lette y Del Árbol.El festival, pionero en la provincia, dará comienzo a las 16.00 de la tarde y tendrá una duración de doce horas. Además, contará también con servicio de restauración y empresas de venta de maquillaje y complementos. “Habrá música muy variada y diferentes estilos musicales como reggaetón antiguo, electro-latino y música electrónica, además de reggaetón pop y tecno”, avanzaron los organizadores del evento, José Luis Portero y Ana López.El teniente de alcalde de Festejos, Miguel Sánchez, reconoció que “a este tipo de proyectos no se le puede decir que no desde el Ayuntamiento”, dado que “se trata de una iniciativa pionera de música urbana que atraerá a muchos jóvenes de Montilla y de toda la comarca y que, además, viene para quedarse”.Las entradas pueden adquirirse, al precio de 18,00 euros, a través de este enlace o el mismo día del festival, en la taquilla de Envidarte, a partir de las 15.00 de la tarde. Para los promotores del evento "es importante que Montilla cuente con una oferta de ocio atractiva para los jóvenes", de ahí que expresaran su intención de "consolidar este festival como un referente a nivel provincial y que no se quede en este único evento, sino que dé paso a la organización de futuras ediciones, así como a la promoción de actividades de ocio en la zona".